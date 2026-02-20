Menu
HOME > POLÍCIA
MISTÉRIO

Ossada humana é encontrada às margens da BR-101 no sul da Bahia

Polícia Civil e DPT investigam identidade da vítima e possíveis desaparecidos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/02/2026 - 19:27 h

A polícia ainda tenta identificar a vítima
Na tarde desta sexta-feira, 20, uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata às margens da BR-101, próximo à localidade Posto Verão, no município de Itabela, no sul da Bahia, sentido Itamaraju. Os restos mortais foram encontrados por moradores da região.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. A Polícia Civil e agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram no local. Nas proximidades da ossada, foram localizados um um boné rosa com as letras “LA”, um blusão azul da marca Nike Pro e uma bermuda azul. Os objetos passaram por perícia.

Entre 2025 e 2026, Itabela registrou quatro desaparecimentos
Peças encontradas próximo ao cadáver
Segundo informações da polícia, só será possível estabelecer a identidade da vítima e a causa da morte após exames periciais. No entanto, os investigadores vão apurar se os restos mortais pertencem a alguma pessoa desaparecida na região.

Informações preliminares dão conta de que, pelo menos, quatro pessoas são consideradas desaparecidas em Itabela, entre 2025 e o início de 2026. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Itabela. As informações são do Giro de Notícias.

Tags:

Bahia br-101 desaparecido desaparecidos investigação Itabela Ossada perícia Polícia Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia Posto Verão Restos mortais

x