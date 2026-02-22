Menu
INVASÃO E MORTE

Jovem de 19 anos é morto a tiros no meio da rua após ter casa invadida

Rapaz dormia, quando criminosos invadiram o imóvel durante a madrugada

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/02/2026 - 15:14 h

TH foi retirado à força de dentro de casa
TH foi retirado à força de dentro de casa -

A madrugada deste domingo, 22, foi marcada por violência em Ibirataia, no sul da Bahia, com o assassinato do jovem Thiago Santana, de 19 anos, mais conhecido como TH. Segundo informações, ele foi executado por homens armados, que invadiram sua residência e o levaram à força.

Ele foi retirado de dentro do imóvel, que fica no bairro Nova Ibirataia de Baixo, e assassinado a tiros no meio da rua. Os criminosos, que ainda não foram identificados, fugiram logo em seguida e, até a tarde deste domingo, não haviam sido localizados.

Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para atender a ocorrência. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

A Polícia Civil está à frente das investigação e busca estabelecer a autoria e motivação do crime. Testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de segurança serão analisadas. As informações são do Blog do Marcelo.

