HOME > POLÍCIA
AÇÃO POLICIAL

Confronto na Chapada Diamantina termina com três mortos e dez presos

Durante operação antidrogas, policiais apreendem armas, veículos e 14 sacos de maconha

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/02/2026 - 17:43 h

Material apreendido com os suspeitos
Material apreendido com os suspeitos

Uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Federal terminou com a morte de três suspeitos e a prisão de outros dez na zona rural de Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina, na madrugada deste domingo, 22. O confronto ocorreu durante uma ação de erradicação de plantio de maconha, quando os policiais foram surpreendidos por homens armados tentando retirar a droga da área.

De acordo com informações, equipes da Cipe Caatinga, Cipe Chapada, Bope, Graer, Rondesp Meio Oeste e da 28ª Companhia Independente da Políciua Militar (CIPM) realizavam o combate ao cultivo ilegal quando o grupo armado abriu atirou nas guarnições. Três suspeitos ficaram feridos durante o tiroteio e não resistiram aos ferimentos.

Além das prisões, a ação resultou na apreensão de 14 sacos grandes de maconha, três armas de fogo - incluindo uma submetralhadora calibre .40 -, oito veículos e 11 aparelhos celulares. Todo o material foi apresentado às autoridades competentes e passará por perícia.

A operação reforça o combate ao tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina, considerada rota estratégica para organizações criminosas, e demonstra a integração entre as forças de segurança estaduais e federais. As informações são do Achei Sudoeste.

x