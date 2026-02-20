DENTRO DE CASA
Estufa de maconha é desarticulada em destino tuiristico cda Bahia
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico
Por Leilane Teixeira
Uma estufa usada para o cultivo de maconha foi desarticulada nesta sexta-feira, 20, às margens do Anel Viário, em Porto Seguro, destino turístico no sul da Bahia. No imóvel, policiais encontraram 20 pés da planta, além de uma estrutura equipada com sistema de refrigeração e materiais destinados ao plantio e manutenção da droga.
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico. Ele foi conduzido à delegacia e permanece custodiado, à disposição da Justiça. A polícia investiga agora a possível participação de outras pessoas no esquema.
Atuação conjunta
A ação integrou a Operação Cultivo Ilegal, realizada pela Polícia Civil da Bahia por meio da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação e da Delegacia Territorial de Porto Seguro.
