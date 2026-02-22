Menu
SALVADOR
GRAVE ACIDENTE

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Acidente ocorreu após carreta atingir veículos, entre estes, uma viatura da PM

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/02/2026 - 17:02 h

Veículos foram atingidos por carreta
Veículos foram atingidos por carreta -

Um engavetamento envolvendo cerca de 13 veículos, na manhã deste domingo, 22, em um trecho da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sentido Feira de Santana, deixou pessoas feridas, uma destas em estado grave. O acidente ocorreu antes do restaurante Rei da Pamonha.

Cinco pessoas ficaram feridas com a colisão
Cinco pessoas ficaram feridas com a colisão | Foto: Reprodução Redfes Sociais

Testemunhas relataram que, no momento da colisão, a pista estava molhada devido à chuva que caía. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, os veículos, incluindo uma viatura da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Simões Filho), foram atingidos por uma carreta que trafegava pela via. Os PMs não ficaram feridos com a colisão.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Algumas vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde, enquanto uma pessoa ficou presa às ferragens. Não há informações sobre estado de saúde dos feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, DNIT e PRF trabalharam no atendimento às vítimas, retirada dos veículos e organização do trânsito, que ficou congestionado no trecho Salvador–Feira de Santana. Até o momento, as autoridades ainda não detalharam as causas do engavetamento.

x