Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia
Acidente ocorreu após carreta atingir veículos, entre estes, uma viatura da PM
Por Andrêzza Moura
Um engavetamento envolvendo cerca de 13 veículos, na manhã deste domingo, 22, em um trecho da BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sentido Feira de Santana, deixou pessoas feridas, uma destas em estado grave. O acidente ocorreu antes do restaurante Rei da Pamonha.
Testemunhas relataram que, no momento da colisão, a pista estava molhada devido à chuva que caía. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, os veículos, incluindo uma viatura da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Simões Filho), foram atingidos por uma carreta que trafegava pela via. Os PMs não ficaram feridos com a colisão.
Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Algumas vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde, enquanto uma pessoa ficou presa às ferragens. Não há informações sobre estado de saúde dos feridos.
Equipes do Corpo de Bombeiros, DNIT e PRF trabalharam no atendimento às vítimas, retirada dos veículos e organização do trânsito, que ficou congestionado no trecho Salvador–Feira de Santana. Até o momento, as autoridades ainda não detalharam as causas do engavetamento.
