IPhan reprova mudança de sede da Prefeitura de Salvador para o Palácio da Sé

O projeto da Prefeitura de Salvador para transferir a sede do Executivo municipal para o Palácio Arquiepiscopal (Palácio da Sé), no Centro Histórico, foi reprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após análise técnica.

O órgão federal apontou que, embora a proposta seja passível de aprovação, são necessárias alterações para garantir a preservação da estrutura do imóvel, tombado desde 1938.

No parecer, o instituto reforça a necessidade de “mínima intervenção possível”, limitando adaptações ao estritamente necessário e evitando “revestimentos como painéis e cerâmicas” e “armários embutidos nas alvenarias”.

O projeto apresentado pela prefeitura prevê nova iluminação, atualização das instalações elétrica, hidráulica e de climatização, reorganização de espaços administrativos com demolição e construção de alvenaria, instalação de divisórias e adequações de acessibilidade.

Monitoramento

Em nota técnica emitida em 23 de janeiro, após vistoria, o Iphan solicitou que a empresa responsável pelo projeto comunique formalmente o início dos serviços e apresente o cronograma, “a fim de viabilizar o monitoramento técnico semanal”.

Sobre o imóvel tombado

Antes de ser definido como futura sede da Prefeitura de Salvador, o prédio foi restaurado e transformado em equipamento cultural, abrigando o Centro de Referência da História da Igreja Católica no Brasil.

O restauro recebeu investimento de R$ 9,1 milhões via Lei de Incentivo à Cultura e durou quatro anos, incluindo recuperação da coberta, restauração do forro e pintura da fachada.

O imóvel estava fechado havia mais de duas décadas e foi alvo de disputa judicial envolvendo o Ministério Público Federal e a gestão municipal.

Enquanto não há prazo para apresentação de um novo projeto, a sede do Executivo permanece no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal.