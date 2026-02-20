BRIGA FAMILIAR
Empresário é perseguido e atropelado pelo cunhando na Bahia
Homem seguia para delegacia para registrar ocorrência contra o familiar
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Após denunciar perseguição, um empresário identificado como Felipe de Jesus Costa, de 32 anos, foi atropelado intecionalmente, na tarde desta sexta-feira, 20, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele seguia de motocicleta por umas das avenidas do Bairro Juca Rosa, quando foi atingido por um veículo.
O acidente foi gravado pelo próprio empresário, que, na hora, falava sobre a perseguição. A esposa dele estava na garupa da motocicleta. Logo após a queda, é possível ouvir pedidos de socorro e a mulher dizendo que o perseguidor é cunhado de Felipe.
Com fratura na clavícula e diversas escoriações pelo corpo, o empresário do ramo da comunicação visual, foi levado ao Hospital Geral, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.
Leia Também:
A vítima relatou que seguia para a delegacia para registrar ocorrência contra o cunhado, quando começou a ser seguido. Ele acredita que a intenção do homem era evitar que ele chegasse à unidade policial. Não há informações sobre a motivação da queixa na polícia. As informações são do Radar News.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes