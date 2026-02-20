Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRIGA FAMILIAR

Empresário é perseguido e atropelado pelo cunhando na Bahia

Homem seguia para delegacia para registrar ocorrência contra o familiar

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/02/2026 - 20:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Empresário gravou a perseguição e o acidente
Empresário gravou a perseguição e o acidente -

Após denunciar perseguição, um empresário identificado como Felipe de Jesus Costa, de 32 anos, foi atropelado intecionalmente, na tarde desta sexta-feira, 20, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele seguia de motocicleta por umas das avenidas do Bairro Juca Rosa, quando foi atingido por um veículo.

O acidente foi gravado pelo próprio empresário, que, na hora, falava sobre a perseguição. A esposa dele estava na garupa da motocicleta. Logo após a queda, é possível ouvir pedidos de socorro e a mulher dizendo que o perseguidor é cunhado de Felipe.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com fratura na clavícula e diversas escoriações pelo corpo, o empresário do ramo da comunicação visual, foi levado ao Hospital Geral, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Leia Também:

Estufa de maconha é desarticulada em destino tuiristico cda Bahia
Jovem é encontrado morto na Bahia dois dias depois de ser raptado
Ossada humana é encontrada às margens da BR-101 no sul da Bahia

A vítima relatou que seguia para a delegacia para registrar ocorrência contra o cunhado, quando começou a ser seguido. Ele acredita que a intenção do homem era evitar que ele chegasse à unidade policial. Não há informações sobre a motivação da queixa na polícia. As informações são do Radar News.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atropelamento Bahia cunhado empresário eunápolis Fratura hospital Juca Rosa motocicleta Perseguição Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresário gravou a perseguição e o acidente
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Empresário gravou a perseguição e o acidente
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Empresário gravou a perseguição e o acidente
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Empresário gravou a perseguição e o acidente
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x