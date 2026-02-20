Empresário é perseguido e atropelado pelo cunhando na Bahia

Empresário gravou a perseguição e o acidente - Foto: Reprodução Radar News

Após denunciar perseguição, um empresário identificado como Felipe de Jesus Costa, de 32 anos, foi atropelado intecionalmente, na tarde desta sexta-feira, 20, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele seguia de motocicleta por umas das avenidas do Bairro Juca Rosa, quando foi atingido por um veículo.

O acidente foi gravado pelo próprio empresário, que, na hora, falava sobre a perseguição. A esposa dele estava na garupa da motocicleta. Logo após a queda, é possível ouvir pedidos de socorro e a mulher dizendo que o perseguidor é cunhado de Felipe.

Com fratura na clavícula e diversas escoriações pelo corpo, o empresário do ramo da comunicação visual, foi levado ao Hospital Geral, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A vítima relatou que seguia para a delegacia para registrar ocorrência contra o cunhado, quando começou a ser seguido. Ele acredita que a intenção do homem era evitar que ele chegasse à unidade policial. Não há informações sobre a motivação da queixa na polícia. As informações são do Radar News.