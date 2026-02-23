Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração de menores

Marido do influenciador, Israel Vicente, pegou 8 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/02/2026 - 7:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Hytalo Santos
Hytalo Santos -

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, foram condenados pela Justiça da Paraíba, por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A sentença se tornou pública neste domingo, 22.

Hytalo Santos foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão. Já Israel, foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. A decisão foi proferida pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na Grande João Pessoa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a defesa de Hytalo Santos e Euro afirmou que vai recorrer da decisão de condenação. Segundo os advogados, durante toda a instrução processual foram apresentados argumentos que afastariam a tese da acusação.

De acordo com a sentença, os adolescentes foram inseridos em um ambiente artificial e controlado, comparado a um “reality show”, no qual eram expostos a um contexto adulto e a situações consideradas de risco extremo.

Imagem ilustrativa da imagem Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração de menores
| Foto: Reprodução | TV Globo

Segundo o magistrado, os crimes foram praticados explorando-se a vulnerabilidade das vítimas, que não tinham condições de compreender ou resistir às práticas ilícitas.

Leia Também:

Homem é preso suspeito de atropelar cunhado e esposa em Eunápolis
Idoso de 65 anos é preso após tentar matar homem durante discussão
Confronto na Chapada Diamantina termina com três mortos e dez presos

A Justiça também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil, levando em conta a extensão do dano e a capacidade econômica dos condenados. O juiz ainda determinou o pagamento de 360 dias-multa para cada réu, calculados com base em um trinta avos do salário mínimo vigente.

Prisão preventiva mantida

A Justiça manteve a prisão preventiva dos réus, por entender que seguem válidos os fundamentos da medida e que o regime fechado não permite liberdade provisória. O Tribunal de Justiça da Paraíba deve retomar na terça-feira, 24, o julgamento de um habeas corpus, e a defesa afirma que a sentença não interfere na análise.

Presos em São Paulo em agosto do ano passado, eles foram transferidos para o Presídio do Róger, em João Pessoa, onde seguem detidos. Paralelamente, também respondem na Justiça do Trabalho por tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho análogo à escravidão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenação exploração de menores exploração sexual Hytalo Santos influenciador sentença

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hytalo Santos
Play

VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante

Hytalo Santos
Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Hytalo Santos
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Hytalo Santos
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

x