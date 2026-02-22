Sem volta? Falha técnica paralisa missão histórica da NASA à Lua

Anomalia no estágio criogênico do SLS interrompe cronograma - Foto: NASA/Ben Smegelsky

A expectativa em torno da missão Artemis II sofreu mais um freio. A NASA havia definido 6 de março como a data oficial para o lançamento, mas um novo problema técnico obrigou a agência espacial a suspender os planos. A aguardada retomada de voos tripulados à órbita lunar, portanto, terá de esperar mais uma vez.

Falha no sistema de hélio acende alerta

A anomalia foi detectada no sistema de hélio do Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS), estágio responsável pela propulsão criogênica do foguete Space Launch System (SLS). Durante um procedimento considerado padrão, de repressurização, os engenheiros perceberam que o hélio não circulava corretamente pelo veículo.

O episódio reacendeu a memória de entraves enfrentados anteriormente na Artemis I, que também registrou dificuldades técnicas semelhantes. O que chama atenção é que, nos ensaios gerais WDR1 e WDR2, os sistemas haviam operado dentro da normalidade.

Por ora, o foguete permanece em estado seguro. Os motores estão em purga com apoio do sistema terrestre, sem recorrer ao hélio armazenado na própria estrutura.

Hipóteses sob investigação

As equipes técnicas avaliam diferentes cenários para explicar a falha. Entre eles, um possível filtro final no umbilical que conecta o foguete à estrutura de solo, defeito em uma interface de engate rápido ou até mesmo problema em uma válvula interna.

Essa última hipótese é a que mais se aproxima do histórico registrado na Artemis I, apesar de ajustes já terem sido implementados justamente para evitar que a situação se repetisse.

Março fora do radar

Independentemente da causa, o reparo exigirá uma intervenção significativa. O SLS deverá retornar ao Vehicle Assembly Building para que a equipe realize as correções necessárias. Com isso, a janela de lançamento prevista para março está oficialmente descartada.

O adiamento frustra parte da expectativa pública, mas a liderança do programa reconhece que imprevistos são inerentes à exploração espacial — algo que já ocorria desde os tempos do programa Apollo.

A tripulação da Artemis II | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Próximos passos indefinidos

A NASA informou que fará um briefing nos próximos dias para detalhar as medidas adotadas e atualizar o cronograma não apenas da Artemis II, mas das fases seguintes do plano que pretende levar astronautas novamente à superfície lunar.

Até que novas datas sejam anunciadas, o retorno tripulado à órbita da Lua permanece sem definição oficial.