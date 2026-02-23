Homem é baleado no rosto enquanto trocava pneu de carro

Homem precisou ser transferido para hospital de feira de Santana - Foto: Reprodução CN | Gil Santos

Um homem, de 28 anos, identificado como Erisanio Ferreira de Matos, foi baleado no rosto, na manhã deste domingo, 22, na Rua do Matadouro Velho, em Tucano, na região nordeste da Bahia, enquanto ajudava a trocar o pneu de um carro.

Ele foi levado ao Hospital Municipal Mariana Penedo por populares e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

Informações preliminares apontam que o crime aconteceu, por volta das 8h45, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e disparou contra Erisanio. A dupla fugiu em seguida por uma via que dá acesso à BR-116.

Muito conhecido como Barrão da Severa, ele mora no povoado de Poção, na zona rural de Tucano, e estava na cidade visitando o pai, que se recupera de uma cirurgia. O ataque é investigado pela Delegacia Territorial de Tucano, que tenta identificar e prender os suspeitos e estabelecer a motivação do crime. As informações são do site Gil Santos Notícias.