ATAQUE SURPRESA

Homem é baleado no rosto enquanto trocava pneu de carro

Crime ocorreu na manhã do domingo, 22, na cidade de Tucano, na Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/02/2026 - 20:46 h

Homem precisou ser transferido para hospital de feira de Santana
Homem precisou ser transferido para hospital de feira de Santana -

Um homem, de 28 anos, identificado como Erisanio Ferreira de Matos, foi baleado no rosto, na manhã deste domingo, 22, na Rua do Matadouro Velho, em Tucano, na região nordeste da Bahia, enquanto ajudava a trocar o pneu de um carro.

Ele foi levado ao Hospital Municipal Mariana Penedo por populares e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

Informações preliminares apontam que o crime aconteceu, por volta das 8h45, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e disparou contra Erisanio. A dupla fugiu em seguida por uma via que dá acesso à BR-116.

Muito conhecido como Barrão da Severa, ele mora no povoado de Poção, na zona rural de Tucano, e estava na cidade visitando o pai, que se recupera de uma cirurgia. O ataque é investigado pela Delegacia Territorial de Tucano, que tenta identificar e prender os suspeitos e estabelecer a motivação do crime. As informações são do site Gil Santos Notícias.

ataque Bahia crime Erisanio ferido hospital investigação motocicleta Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia tiroteio tucano

x