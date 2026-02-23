Quem é Mickey, suspeito que trocou o BDM pelo CV e é acusado de matar dentista

- Foto: Divulgação

Apontado pelas investigações como o autor do disparo que matou a dentista Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, na Avenida Paralela, Emerson Conceição, conhecido como “Mickey”, foi baleado durante uma operação policial realizada no sábado, 21, no bairro da Gamboa, em Salvador.

O Portal A TARDE apurou que o suspeito é investigado por envolvimento no tiroteio que atingiu a jovem em março de 2025. Segundo a apuração, o disparo que acertou Larissa teria partido da arma que estava com ele.

Histórico de 'Mickey'

Emerson morava em Itinga, no município de Lauro de Freitas, e teria ligação com facções criminosas que atuam na Região Metropolitana de Salvador. O suspeito teria migrado de facção, saindo do Bonde do Maluco (BDM) e ido para o Comando Vermelho (CV)

Emerson chegou a ser preso no dia 9 de outubro de 2025 por causa da morte daentista, na cidade de Buerarema, no sul da Bahia. Porém, ele conseguiu fugir posteriormente.

Baleado durante confronto na Gamboa

Uma operação policial realizada na tarde de sábado, 21, no bairro da Gamboa, em Salvador, terminou em intensa troca de tiros e deixou um soldado do 18º Batalhão da Polícia Militar baleado. A ação ocorreu nas proximidades do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), área que voltou a registrar episódios de violência.

O policial atingido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo informações da corporação, ele foi ferido nos membros superior e inferior e não corre risco de morte.

Durante o confronto, dois suspeitos foram baleados e levados para a mesma unidade de saúde. Um deles não resistiu aos ferimentos. O outro permanece internado em estado grave, sob custódia, até a última atualização oficial.

De acordo com a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), o caso foi registrado como morte por intervenção legal de agente da segurança pública. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Um revólver e porções de cocaína foram apresentados na unidade policial.

Relembre o caso da dentista

Larissa Azevedo Pinheiro foi baleada no dia 14 de março de 2025, durante um tiroteio na Avenida Paralela, em Salvador. Ela estava em um mototáxi a caminho do trabalho, em Candeias, quando foi atingida por um disparo no tórax. A bala perfurou o pulmão.

A jovem ficou internada por 11 dias na UTI do Hospital Roberto Santos, passou por cirurgia, mas teve o estado de saúde considerado gravíssimo após grande perda de sangue. Ela morreu no dia 25 de março. No dia do tiroteio, um suspeito morreu, dois fugiram e outro foi baleado e preso.

Violência recente

Na quinta-feira, 19, outro policial militar também foi baleado durante troca de tiros no bairro do Nordeste de Amaralina. Ele foi atingido na perna e socorrido para o HGE. Após o confronto, suspeitos fugiram. O caso reforça a sequência de ocorrências envolvendo ataques a policiais na capital baiana.

O policiamento foi intensificado na região da Gamboa, com reforço do efetivo e ampliação das ações operacionais.