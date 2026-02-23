Menu
POLÍCIA
CRIME

Crianças são baleadas em ataque a tiros em praça no interior da Bahia

Menores brincavam no local no momento em que os disparos começaram

Luan Julião

Por Luan Julião

23/02/2026 - 13:06 h | Atualizada em 23/02/2026 - 13:24

Um ataque a tiros registrado na noite de domingo, 22, deixou um homem morto e outras cinco pessoas feridas em uma praça do bairro Curral Novo, em Jequié, no sudoeste da Bahia. Entre os baleados estão duas crianças que brincavam no local no momento da ação.

A vítima fatal foi identificada como Cainan Oliveira Paranhos, de 35 anos. Conforme informações preliminares, ele seria o alvo dos disparos e morreu ainda na praça antes de receber socorro.

Além dele, outras cinco pessoas foram atingidas e encaminhadas ao Hospital Geral Prado Valadares, na própria cidade:

  • Menina, 6 anos: estado de saúde considerado estável; aguarda resultado de exames para avaliar a possível retirada do projétil;
  • Menino, 8 anos: estado de saúde considerado estável; aguarda resultado de exames para avaliar a possível retirada do projétil;
  • Dois homens: já receberam alta médica;
  • Uma mulher: já recebeu alta médica.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT) de Jequié instaurou inquérito para apurar o homicídio e as tentativas de homicídio. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

