DESFECHO

Desaparecida há 24 anos durante compras de Natal é encontrada viva

Mulher deixou marido e três filhos em dezembro de 2001

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/02/2026 - 10:39 h

Imagem ilustrativa da imagem Desaparecida há 24 anos durante compras de Natal é encontrada viva
-

Desaparecida em dezembro de 2001, uma mulher foi encontrada com vida na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Michele Hundley Smith saiu de casa para fazer compras e Natal e, desde então, não havia mais sido vista pelos familiares e amigos.

Na época, ela tinha 38 anos e morava na cidade de Eden, em Rockingham com o marido e os três filhos, de 19, 14 e sete anos. Por décadas, o caso mobilizou familiares e autoridades locais, que buscavam por respostas.

Entenda como mulher foi encontrada

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Rockingham, informações sobre a localização sobre Michele, que agora tem 62 anos, chegaram aos investigadores no dia 19 de fevereiro.

Segundo as autoridades, ela teria sumido por escolha própria, adotado uma nova identidade e pedido que a localização atual não fosse divulgada.

Não há informações sobre como Michele conseguiu passar tantos anos sem contato, nem o porquê da decisão.

Após a conclusão do caso, Amanda, uma das filhas de Michele, usou o perfil no Facebook para desabafar. No texto, ela afirma que está vivendo um misto de sensações.

"Estou extasiada, estou furiosa, estou com o coração partido, estou com uma mistura de sentimentos! Será que vou voltar a ter um relacionamento com a minha mãe? Honestamente, não sei responder porque nem eu mesma sei... Minha primeira reação seria dizer que sim, com certeza, mas aí penso em toda a dor... Mas mesmo assim... Minha mãe é apenas humana, assim como todos nós", escreveu Amanda.

