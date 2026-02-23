Homem finge sequestro para esposa é encontrado em motel com amante

Siga o A TARDE no Google

Um homem, de 41 anos, foi encontrado pela polícia em um motel com a amante, após simular para a esposa que havia sido sequestrado. O caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo, 22.

O suspeito fingiu ter sido mantido em cárcere privado devido a uma dívida de drogas no valor de R$ 450. Em mensagens enviadas à mulher, ele afirma que estava preso em uma boca de fumo e que poderia ser morto, caso não pagasse o valor solicitado pelos supostos bandidos.

Como o suspeito foi descoberto?

Com o relato, a esposa e a mãe do homem foram à delegacia local prestar queixa. Diante dos fatos, a Polícia Civil de Goiás iniciou as diligências a fim de localizar o possível cativeiro.

No entanto, o homem foi encontado em um motel da cidade. Após a constatação, ele foi conduzido à unidade policial para prestar esclarecimentos e pode ser indiciado por falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato.

A suspeita é de que ele pretendia extrair dinheiro da família através da alegação de sequestro.