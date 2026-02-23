SIMULAÇÃO
Homem finge sequestro para esposa é encontrado em motel com amante
Suspeito teria tentado extrair dinheiro da família, afirmando que estava sob ameaça de traficantes
Por Luiza Nascimento
Um homem, de 41 anos, foi encontrado pela polícia em um motel com a amante, após simular para a esposa que havia sido sequestrado. O caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo, 22.
O suspeito fingiu ter sido mantido em cárcere privado devido a uma dívida de drogas no valor de R$ 450. Em mensagens enviadas à mulher, ele afirma que estava preso em uma boca de fumo e que poderia ser morto, caso não pagasse o valor solicitado pelos supostos bandidos.
Como o suspeito foi descoberto?
Com o relato, a esposa e a mãe do homem foram à delegacia local prestar queixa. Diante dos fatos, a Polícia Civil de Goiás iniciou as diligências a fim de localizar o possível cativeiro.
No entanto, o homem foi encontado em um motel da cidade. Após a constatação, ele foi conduzido à unidade policial para prestar esclarecimentos e pode ser indiciado por falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato.
A suspeita é de que ele pretendia extrair dinheiro da família através da alegação de sequestro.
