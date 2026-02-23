Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SIMULAÇÃO

Homem finge sequestro para esposa é encontrado em motel com amante

Suspeito teria tentado extrair dinheiro da família, afirmando que estava sob ameaça de traficantes

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/02/2026 - 10:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jovem de 18 a
Jovem de 18 a -

Um homem, de 41 anos, foi encontrado pela polícia em um motel com a amante, após simular para a esposa que havia sido sequestrado. O caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, neste domingo, 22.

O suspeito fingiu ter sido mantido em cárcere privado devido a uma dívida de drogas no valor de R$ 450. Em mensagens enviadas à mulher, ele afirma que estava preso em uma boca de fumo e que poderia ser morto, caso não pagasse o valor solicitado pelos supostos bandidos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Homem finge sequestro para esposa é encontrado em motel com amante
| Foto: Reprodução

Leia Também:

Operação erradica 200 mil pés de maconha e apreende três toneladas na Bahia
VÍDEO: Partida de futebol é interrompida a tiros após morte de narcotraficante
Hytalo Santos é condenado a 11 anos de prisão por exploração de menores

Como o suspeito foi descoberto?

Com o relato, a esposa e a mãe do homem foram à delegacia local prestar queixa. Diante dos fatos, a Polícia Civil de Goiás iniciou as diligências a fim de localizar o possível cativeiro.

No entanto, o homem foi encontado em um motel da cidade. Após a constatação, ele foi conduzido à unidade policial para prestar esclarecimentos e pode ser indiciado por falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato.

A suspeita é de que ele pretendia extrair dinheiro da família através da alegação de sequestro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Águas Lindas de Goiás dívida de drogas estelionato falsa comunicação de crime Polícia Civil sequestro simulado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jovem de 18 a
Play

Engavetamento com 13 veículos na BR-324 deixa feridos na Bahia

Jovem de 18 a
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Jovem de 18 a
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Jovem de 18 a
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x