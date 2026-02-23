Menu
POLÍCIA

Operação erradica 200 mil pés de maconha e apreende três toneladas na Bahia

Ação é maior apreensão de drogas registrada na Bahia em 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/02/2026 - 9:38 h

Drogas apreendidas
Drogas apreendidas -

A maior apreensão de drogas registrada na Bahia em 2026 já soma três toneladas de maconha localizadas e 200 mil pés da erva erradicados, neste domingo, 22. A ação é resultado da Operação Nexus Nordeste, realizada de forma integrada pelas Polícias Militar e Federal no município de Brotas de Macaúbas.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), em quatro dias de ação, as equipes alcançaram 15 suspeitos e apreenderam uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, 10 veículos, além de carregadores e munições.

Nesta segunda-feira, 23, quinto dia da operação, as forças estaduais e federais permanecem na região realizando novas varreduras para identificar outros plantios e possíveis envolvidos.

A Secretaria da Segurança Pública informou que denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo telefone 181 (Disque Denúncia). O sigilo é garantido por lei.

