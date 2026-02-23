POLÍCIA
Operação erradica 200 mil pés de maconha e apreende três toneladas na Bahia
Ação é maior apreensão de drogas registrada na Bahia em 2026
Por Victoria Isabel
A maior apreensão de drogas registrada na Bahia em 2026 já soma três toneladas de maconha localizadas e 200 mil pés da erva erradicados, neste domingo, 22. A ação é resultado da Operação Nexus Nordeste, realizada de forma integrada pelas Polícias Militar e Federal no município de Brotas de Macaúbas.
De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), em quatro dias de ação, as equipes alcançaram 15 suspeitos e apreenderam uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, 10 veículos, além de carregadores e munições.
Nesta segunda-feira, 23, quinto dia da operação, as forças estaduais e federais permanecem na região realizando novas varreduras para identificar outros plantios e possíveis envolvidos.
A Secretaria da Segurança Pública informou que denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo telefone 181 (Disque Denúncia). O sigilo é garantido por lei.
