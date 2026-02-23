Freira é morta asfixiada após homem invadir convento ao "ouvir vozes"

- Foto: Reprodução

Um homem de 33 anos invadiu um convento e assassinou uma freira por asfixia, no último sábado, 21, após alegar ter "ouvido vozes" que o incentivavam a matar alguém. O caso foi registrado em Ivaí, no interior do Paraná.

A vítima, irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, estava no espaço onde costumava ir depois do almoço para alimentar as galinhas, quando avistou o suspeito. Por achar a situação estranha, ela o questionou e, em seguida, foi atacada.

Preso em flagrante, o homem prestou depoimento à Polícia Civil do Paraná, afirmando ter cometido o ato após consumir crack e bebida alcoólica. Segundo o relato, o uso das substâncias teria causado alucinações que o levaram praticar o crime.

Detalhes do ataque

Durante o relato às autoridades policiais, o homem afirma que, obedecendo ao pedido das supostas vozes, tomou a decisão de pular o muro do convento.

Ao ser visto e questionado pela religiosa, ele mentiu dizendo que trabalhava em um evento que acontecia no monastério. Nadia questionou a versão e foi empurrada.

Após cair, a freita gritou por socorro, causando raiva do suspeito, que a asfixiou. O homem negou tê-la agredido na cabeça e afirmou que ela pode ter se machucado durante a queda. Além disso, ele afirma que não cometeu violência sexual, nem tentou roubar pertences.

Em seguida, ele teria se aproximado de outras pessoas que estavam no convento, afirmando que havia encontrado a freira caída.

Uma fotógrafa, que trabalhava em um evento no monastério, garante ter sido abordada pelo suspeito após o crime. Segundo ela, ele aparentava nervosismo, estava com roupas sujas de sangue e apresentava arranhões no pescoço.

Desconfiada, ela também perguntou o que ele estava fazendo no local, e o suspeito, novamente, disse que também estava trabalhando no evento. Achando a situação estranha, a fotógrafa o filmou discretamente e, em seguida, pediu ajuda a outras pessoas.

Resistência à prisão

Enquanto a vítima recebia socorro, o suspeito deixou o convento. No entanto, a Polícia Militar do Estado do Paraná o identificou através das imagens feitas pela fotógrafa e constataram que ele já possuía antecedentes criminais por roubo e furto.

Os agentes realizaram buscas e o localizaram na residência onde morava. Durante a abordagem, ele tentou escapar e reagiu com socos e chutes durante a abordagem mas, após ser detido, confessou o crime.

Ele foi autuado por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência.

A polícia também investiga a possibilidade de crime sexual, pois Nadia foi encontrada parcialmente sem roupa. Em nota, a Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada lamentou o crime.

"A vida da irmã Nadia, marcada pela consagração e pelo serviço generoso, permanece como testemunho de fé, entrega e amor ao próximo. Que o Senhor da Vida, que venceu a morte, sustente a esperança cristã mesmo diante do sofrimento, e que a Virgem Maria envolva a todos com seu manto de paz", disse trecho.