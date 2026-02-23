Tragédia em casamento: amigos morrem após acidente em tirolesa

Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um fim de semana que seria marcado por celebração terminou em tragédia, na manhã deste domingo, 22, na zona rural de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Dois jovens morreram após um acidente envolvendo uma tirolesa instalada sobre um açude, em uma fazenda onde acontecia uma festa de casamento.

As vítimas foram identificadas como Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos, e Pedro Henrique Pedro Henrique de Jesus Martins, de 21. Segundo informações de familiares, Gustavo descia pela tirolesa, quando caiu na água e apresentou dificuldades para sair. Ao perceber a situação, Pedro entrou no açude para tentar socorrer o amigo, mas também se afogou. Ambos sofreram parada cardiorrespiratória.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando as equipes chegaram, as vítimas já estavam sendo levadas por familiares a uma unidade de saúde. A fazenda onde aconteceu o acidente fica a cerca de 20 quilômetros da cidade.

Pedro morreu na manhã de domingo, pouco depois de dar entrada no hospital de Bonito. Já Gustavo ainda chegou a ser reanimado e, após ter os batimentos restabelecidos, foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande. Mas, não resistiu e morreu na noite do mesmo dia.

Suspeita de descarga elétrica

Em nota, a Polícia Civil informou que uma das vítimas pode ter sofrido uma descarga elétrica ao descer pela tirolesa e entrar em contato com a água, momento em que a estrutura estaria possivelmente energizada.

Ainda conforme informações da corporação, Pedro também teria sido atingido por descarga elétrica ao entrar na lagoa para prestar socorro. A causa das mortes será confirmada após a conclusão dos laudos periciais.

Local da festa aguarda investigação

Os rapazes participavam de um casamento que começou, na noite de sábado, 21, e estava previsto para durar todo o final de semana. A celebração acontecia na Estância Walf, empreendimento localizado na zona rural do município.

O advogado que representa os proprietários, Luiz Guilherme Pinheiro de Lacerda, afirmou que os responsáveis pelo local aguardam a conclusão das investigações para esclarecer o que ocorreu. Segundo ele, a tirolesa foi construída há quatro anos e, até então, nunca havia apresentado problemas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura se as mortes ocorreram por afogamento ou por eletrocussão.

Despedida

O corpo de Pedro Henrique foi sepultado às 16h, desta segunda-feira, 23, no cemitério do município de Vicentina. Ele trabalhava em uma usina e morava com os pais, no Assentamento Nossa Senhora do Carmo, em Caarapó.

O velório de Gustavo acontece nesta segunda-feira, salão da Igreja Matriz, em Vicentina, mesmo local onde ocorreu o velório de Pedro Henrique. O sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira, 24. O local e o horário não foi revelado. Gustavo morava em um sítio com os pais, no distrito de Vila Rica, em Vicentina.