Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE FATAL

Tragédia em casamento: amigos morrem após acidente em tirolesa

Polícia Civil apura se jovens morreram devido a descarga elétrica em tirolesa

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

23/02/2026 - 19:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo
Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo -

Um fim de semana que seria marcado por celebração terminou em tragédia, na manhã deste domingo, 22, na zona rural de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Dois jovens morreram após um acidente envolvendo uma tirolesa instalada sobre um açude, em uma fazenda onde acontecia uma festa de casamento.

As vítimas foram identificadas como Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos, e Pedro Henrique Pedro Henrique de Jesus Martins, de 21. Segundo informações de familiares, Gustavo descia pela tirolesa, quando caiu na água e apresentou dificuldades para sair. Ao perceber a situação, Pedro entrou no açude para tentar socorrer o amigo, mas também se afogou. Ambos sofreram parada cardiorrespiratória.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando as equipes chegaram, as vítimas já estavam sendo levadas por familiares a uma unidade de saúde. A fazenda onde aconteceu o acidente fica a cerca de 20 quilômetros da cidade.

Pedro morreu na manhã de domingo, pouco depois de dar entrada no hospital de Bonito. Já Gustavo ainda chegou a ser reanimado e, após ter os batimentos restabelecidos, foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande. Mas, não resistiu e morreu na noite do mesmo dia.

Suspeita de descarga elétrica

Em nota, a Polícia Civil informou que uma das vítimas pode ter sofrido uma descarga elétrica ao descer pela tirolesa e entrar em contato com a água, momento em que a estrutura estaria possivelmente energizada.

Ainda conforme informações da corporação, Pedro também teria sido atingido por descarga elétrica ao entrar na lagoa para prestar socorro. A causa das mortes será confirmada após a conclusão dos laudos periciais.

Local da festa aguarda investigação

Os rapazes participavam de um casamento que começou, na noite de sábado, 21, e estava previsto para durar todo o final de semana. A celebração acontecia na Estância Walf, empreendimento localizado na zona rural do município.

O advogado que representa os proprietários, Luiz Guilherme Pinheiro de Lacerda, afirmou que os responsáveis pelo local aguardam a conclusão das investigações para esclarecer o que ocorreu. Segundo ele, a tirolesa foi construída há quatro anos e, até então, nunca havia apresentado problemas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura se as mortes ocorreram por afogamento ou por eletrocussão.

Leia Também:

Justiça absolve Leo Lins após ele ser condenado a oito anos de prisão
Canetas emagrecedoras tem venda proibida pela Anvisa; veja marcas afetadas
Deputados aumentam em 13% a verba de gabinete; veja o impacto nos cofres públicos

Despedida

O corpo de Pedro Henrique foi sepultado às 16h, desta segunda-feira, 23, no cemitério do município de Vicentina. Ele trabalhava em uma usina e morava com os pais, no Assentamento Nossa Senhora do Carmo, em Caarapó.

O velório de Gustavo acontece nesta segunda-feira, salão da Igreja Matriz, em Vicentina, mesmo local onde ocorreu o velório de Pedro Henrique. O sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira, 24. O local e o horário não foi revelado. Gustavo morava em um sítio com os pais, no distrito de Vila Rica, em Vicentina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

açude afogamento Bonito MS casamento corpo de bombeiros eletrocussão Fazenda Polícia Civil Tirolesa Tragédia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Gustavo caiu no açude e Pedro tentou salvá-lo
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x