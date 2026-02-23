Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Canetas emagrecedoras tem venda proibida pela Anvisa; veja marcas afetadas

Medida atinge diferentes marcas, dosagens e lotes sem registro sanitário no país

Luan Julião

Por Luan Julião

23/02/2026 - 18:52 h

Medida vale para todo o território nacional e inclui todos os lotes citados
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de circulação de uma série de canetas emagrecedoras sem registro sanitário no país. A decisão atinge diferentes marcas, apresentações e fabricantes, conforme publicação oficial.

Entre os produtos listados estão o Lipoless MD 15mg, além das versões Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg, todos os lotes fabricados pelo Laboratório Éticos. Também entram na medida o Retatrutide 40mg, independentemente da marca ou lote, e o Tirzec 15mg e Tirzec pen 15mg, igualmente abrangendo todas as marcas e lotes disponíveis.

A resolução inclui ainda o Lipoland 15mg, com todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan, bem como o T.G 15mg e 10mg, também referentes a todos os lotes do mesmo fabricante.

Veja lista completa:

  • Lipoless MD 15mg – todos os lotes produzidos pelo Laboratório Éticos
  • Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg – todos os lotes produzidos pelo Laboratório Éticos
  • Retatrutide 40mg – todas as marcas e lotes
  • Tirzec 15mg / Tirzec pen 15mg – todas as marcas e lotes
  • Lipoland 15mg – todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan
  • T.G 15mg e 10mg – todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan

Com a publicação da Resolução (RE) 690/2026, ficam proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e o uso desses produtos em território nacional. A medida foi adotada porque os medicamentos não possuem registro sanitário.

A relação completa dos medicamentos, respectivos lotes, fabricantes e os motivos que levaram à apreensão foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).

Tags:

anvisa canetas emagrecedoras medicamentos proibidos registro sanitário retirada de produtos saúde pública

x