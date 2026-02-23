Canetas emagrecedoras tem venda proibida pela Anvisa; veja marcas afetadas

Siga o A TARDE no Google

Medida vale para todo o território nacional e inclui todos os lotes citados - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de circulação de uma série de canetas emagrecedoras sem registro sanitário no país. A decisão atinge diferentes marcas, apresentações e fabricantes, conforme publicação oficial.

Entre os produtos listados estão o Lipoless MD 15mg, além das versões Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg, todos os lotes fabricados pelo Laboratório Éticos. Também entram na medida o Retatrutide 40mg, independentemente da marca ou lote, e o Tirzec 15mg e Tirzec pen 15mg, igualmente abrangendo todas as marcas e lotes disponíveis.

A resolução inclui ainda o Lipoland 15mg, com todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan, bem como o T.G 15mg e 10mg, também referentes a todos os lotes do mesmo fabricante.

Veja lista completa:

Com a publicação da Resolução (RE) 690/2026, ficam proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e o uso desses produtos em território nacional. A medida foi adotada porque os medicamentos não possuem registro sanitário.

A relação completa dos medicamentos, respectivos lotes, fabricantes e os motivos que levaram à apreensão foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).