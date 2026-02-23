BRASIL
Canetas emagrecedoras tem venda proibida pela Anvisa; veja marcas afetadas
Medida atinge diferentes marcas, dosagens e lotes sem registro sanitário no país
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de circulação de uma série de canetas emagrecedoras sem registro sanitário no país. A decisão atinge diferentes marcas, apresentações e fabricantes, conforme publicação oficial.
Entre os produtos listados estão o Lipoless MD 15mg, além das versões Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg, todos os lotes fabricados pelo Laboratório Éticos. Também entram na medida o Retatrutide 40mg, independentemente da marca ou lote, e o Tirzec 15mg e Tirzec pen 15mg, igualmente abrangendo todas as marcas e lotes disponíveis.
Leia Também:
A resolução inclui ainda o Lipoland 15mg, com todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan, bem como o T.G 15mg e 10mg, também referentes a todos os lotes do mesmo fabricante.
Veja lista completa:
- Lipoless MD 15mg – todos os lotes produzidos pelo Laboratório Éticos
- Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg – todos os lotes produzidos pelo Laboratório Éticos
- Retatrutide 40mg – todas as marcas e lotes
- Tirzec 15mg / Tirzec pen 15mg – todas as marcas e lotes
- Lipoland 15mg – todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan
- T.G 15mg e 10mg – todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan
Com a publicação da Resolução (RE) 690/2026, ficam proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e o uso desses produtos em território nacional. A medida foi adotada porque os medicamentos não possuem registro sanitário.
A relação completa dos medicamentos, respectivos lotes, fabricantes e os motivos que levaram à apreensão foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes