Governo inicia desapropriações para construção de nova ponte do Jequitinhonha

Ponte segue com restrições de tráfego após descumprimento de regras de peso e velocidade - Foto: Reprodução | Youtube

Áreas situadas nas imediações da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no município de Itapebi, foram declaradas de utilidade pública pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A decisão foi oficializada por meio da Portaria nº 703/2026, publicada na sexta-feira, 20, no Diário Oficial da União.

A medida abre caminho para a desapropriação de imóveis necessários à execução de obras emergenciais voltadas à construção de uma nova ponte no trecho do km 661,72 da BR-101. A estrutura atual vem operando sob restrições desde o ano passado, após uma sequência de bloqueios e limitações no tráfego.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, o órgão federal não informou quantas propriedades poderão ser atingidas nem definiu o calendário das intervenções. A travessia é considerada fundamental para o deslocamento entre a zona rural e o centro urbano da cidade.

Enquanto o processo administrativo avança, uma nova ponte está sendo erguida ao lado da existente. O projeto prevê cerca de 510 metros de extensão e pistas duplicadas. A previsão é de que a obra seja concluída ainda este ano.

Somados, os recursos federais destinados à requalificação da ponte em uso e à construção da nova estrutura chegam a R$ 104 milhões. Além disso, outros R$ 22 milhões estão sendo aplicados na operação, manutenção e conservação do desvio da Veracel, alternativa utilizada principalmente por veículos de maior porte.

Tráfego com limitações

Atualmente, apenas carros de passeio, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões com dois eixos estão autorizados a utilizar a ponte. Veículos de carga mais pesados devem seguir pelo desvio.

A passagem chegou a ser totalmente liberada em 22 de dezembro, após quatro meses de interdição. No entanto, dois dias depois, novas restrições foram impostas. Segundo o DNIT, a decisão ocorreu após o descumprimento das regras estabelecidas, como o limite de peso permitido e a velocidade máxima de 30 km/h.

Linha do tempo das restrições

Maio: interdição completa da ponte;

Até 6 de junho: tráfego de veículos leves e pesados suspenso;

2 de agosto: nova suspensão para veículos pesados;

22 de dezembro: liberação de ônibus e veículos pesados;

24 de dezembro: implementação de novas regras de circulação.

Em nota, o DNIT destacou que a declaração de utilidade pública é uma etapa legal obrigatória para viabilizar desapropriações administrativas ou judiciais, com garantia de indenização aos proprietários conforme prevê a legislação. O órgão também afirmou que as ações integram um conjunto de medidas voltadas à segurança dos usuários e à continuidade do fluxo na BR-101, um dos principais corredores logísticos da região.