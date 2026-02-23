Ponte cede após forte chuva e interdita trecho da BA-046 no interior da Bahia

Siga o A TARDE no Google

As fortes chuvas que atingiram o município de Iaçu, no interior da Bahia, provocaram o desabamento de uma ponte na noite de domingo, 22, na BA-046, estrada que conecta a sede da cidade ao povoado do Faustino.

De acordo com a prefeitura, o acumulado pluviométrico superou 150 milímetros em poucas horas, volume que comprometeu a estrutura da ponte situada em um trecho asfaltado da rodovia. Com a força da água, a estrutura não resistiu e cedeu, interrompendo o tráfego no local.

Na manhã desta segunda-feira, 23, imagens registradas na área mostraram o nível elevado da água e os estragos causados pela enxurrada. O trecho afetado permanece interditado.

Segundo a administração municipal, o percurso entre Iaçu e a entrada do povoado do Faustino é de aproximadamente 12 quilômetros. A partir da BA-046 até a comunidade, são cerca de 9 quilômetros, sendo 5 deles asfaltados, exatamente onde a ponte foi destruída.

Como alternativa, moradores podem utilizar uma rota pela serra, que liga o povoado ao município de Nova Itarana. A prefeitura informou ainda que já iniciou providências para a reconstrução da via.

Apesar dos danos estruturais, até o momento não há registro de pessoas desabrigadas.

O município segue sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê precipitação de até 50 milímetros por dia e ventos fortes, com validade até as 23h59 desta segunda-feira, 23.