BAHIA
RISCO DE DESABAMENTO

Ponte que divide Bahia e Minas: obras começam nesta segunda após interdição

Travessia liga os municípios de Guaratinga e Santo Antônio do Jacinto

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/02/2026 - 12:58 h | Atualizada em 23/02/2026 - 13:12

Ponte foi interditada na última na segunda-feira, 16
Ponte foi interditada na última na segunda-feira, 16

As obras de reforma da Ponte de Geruzina, conhecida como “Giruzina”, começam nesta segunda-feira, 23, após a interdição da estrutura por risco de desabamento. A travessia fica sobre o Rio Buranhém (Rio do Peixe), na BA-283, na divisa entre Bahia e Minas Gerais.

Em nota enviada à reportagem de A TARDE, a Prefeitura de Guaratinga informou que a reforma será realizada em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia e com a Prefeitura de Santo Antônio do Jacinto (MG). Segundo o comunicado, os trabalhos tiveram início nesta segunda em razão do deslocamento de máquinas e materiais até o local.

Ainda conforme a gestão municipal, a intervenção busca restabelecer a mobilidade das comunidades afetadas. “A gestão atual prima pelos interesses da população, inclusive em defesa dos direitos coletivos, no sentido de assistir as localidades afetadas e solucionar este transtorno que inviabiliza o direito de ir e vir dos nossos munícipes”, diz trecho da nota.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para obter informações sobre o valor e o prazo para conclusão das obras, mas, até o momento da publicação, não houve resposta.

O que diz a Seinfra

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) esclareceu que a ponte do desvio entre Buranhém e Santo Antônio do Jacinto (MG), que cedeu no último fim de semana, não é de responsabilidade do órgão estadual.

Em nota, a pasta explicou que a estrutura está localizada em uma estrada municipal e vinha sendo utilizada como rota alternativa após a interdição da ponte situada na BA-283, que permanece totalmente bloqueada. Segundo a Seinfra, o reparo da ponte do trecho municipal caberá à prefeitura responsável pela via, enquanto o Estado prestará apoio para que o tráfego seja restabelecido o mais rápido possível.

Já em relação à ponte da BA-283, a secretaria informou que o equipamento está em fase de atualização de projeto para elaboração do orçamento. Após essa etapa, será iniciado o processo licitatório para execução das obras.

"Sobre a ponte da BA-283, está em fase de atualização para elaboração do orçamento e posterior início do processo licitatório", disse em nota.

Por que a ponte foi interditada?

A ponte foi interditada na última segunda-feira, 16, após a identificação de comprometimento estrutural. De acordo com relatos de moradores, vigas de sustentação estariam cedendo devido ao fluxo constante de caminhões pesados que passam diariamente pelo trecho.

Informações iniciais indicam que a estrutura apresenta sinais avançados de comprometimento, com risco iminente de colapso. Com isso, a passagem foi totalmente proibida para qualquer veículo.

Menino de 3 anos morre afogado em tanque enquanto brincava na Bahia
Assessor de vereador preso por importunação no Carnaval é solto após pagar fiança
Bahia leva título de estado com segundo pior salário do Brasil

Para que a travessia é utilizada?

A ponte faz a ligação entre o distrito de Buranhém, povoados vizinhos e o distrito de Monte ao município de Jucuruçu, além de conectar essas localidades ao território mineiro. A travessia é utilizada diariamente por ônibus escolares e para o transporte de produtos agrícolas e pecuários.

Confira a nota completa da Prefeitura:

A Prefeitura Municipal de Guaratinga, através da assessoria de comunicação, torna público que os serviços de reforma da ponte sobre o Rio Buranhém (Rio do Peixe), mais conhecida como “Ponte de Geruzina”, localizada na divisa dos estados da BA/MG, serão realizados em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, Prefeitura de Guaratinga e com a Prefeitura de Santo Antônio do Jacinto/MG.

Os trabalhos estão programados para ter início a partir de segunda-feira, dia 23/02, em razão do deslocamento das máquinas e materiais até o local da obra, para a execução.

Por fim, “a gestão atual prima pelos interesses da população, inclusive em defesa dos direitos coletivos, no sentido de assistir as localidades afetadas e solucionar este transtorno que inviabiliza o direito de ir e vir dos nossos munícipes”.

Qual é o motivo da interdição da Ponte de Geruzina?

A Ponte de Geruzina foi interditada devido a sinais de comprometimento estrutural, com vigas cedendo sob o peso do tráfego intenso de caminhões. Isso representa um risco iminente de desabamento.

Quando começam as obras de reforma da ponte?

As obras de reforma da Ponte de Geruzina começaram na segunda-feira, 23, com o objetivo de restabelecer a mobilidade das comunidades afetadas.

Quais órgãos estão envolvidos na reforma da ponte?

A reforma está sendo realizada em parceria entre a Prefeitura de Guaratinga, a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia e a Prefeitura de Santo Antônio do Jacinto, em Minas Gerais.

A ponte da BA-283 também será reformada?

Sim, a ponte na BA-283 está em fase de atualização de projeto para elaboração do orçamento. Após essa etapa, a licitação para execução da obra será iniciada.

Como a interdição da ponte afeta a população local?

A interdição prejudica o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de inviabilizar o direito de ir e vir de moradores das comunidades rurais que dependem dessa travessia.

