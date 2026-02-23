Menu
LIBERADO

Assessor de vereador preso por importunação no Carnaval é solto após pagar fiança

Caso ocorreu em camarote no circuito Barra-Ondina

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 19:38 h | Atualizada em 23/02/2026 - 10:06

Assessor James Derrian
Assessor James Derrian -

O assessor legislativo do vereador de Entre Rios, Dado Almeida (Solidariedade), James Derrian Ferreira de Almeida, preso em flagrante por suspeita de importunação sexual no Carnaval de Salvador, foi solto após o pagamento da fiança de R$ 5 mil.

O pagamento foi feito via Pix, no último dia 16 deste mês, como consta no documento judicial. O valor foi transferido por Gabriel Boaventura Vieira.

"Como não há expediente bancário para compensação do boleto, e como forma de garantir a celeridade processual e liberdade do flagranteado, o pagamento da fiança foi realizado novamente via Pix", diz um trecho da decisão da 2ª Vara das Garantias de Salvador.

James trabalha desde janeiro de 2025 na Câmara Municipal de Entre Rios, com salário de cerca de R$ 3 mil, segundo dados do Portal da Transparência. A liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia realizada no dia 16 de fevereiro.

Relembre o caso

A prisão ocorreu na noite de 14 de fevereiro, por volta das 21h50, no interior do Camarote Ondina, no circuito Barra-Ondina.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assessor é suspeito de ter praticado ato libidinoso sem consentimento contra uma turista suíça, ao encostar o corpo e as partes íntimas nela de forma abrupta e insistente.

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador
“Não procede”, diz comandante da PM sobre acusação inicial de estupro durante o Carnaval
Foi roubado no Carnaval? Polícia recupera 134 celulares e um deles pode ser seu
“Vamos expandir": com Carnaval ampliado em 2027, Polícia Civil antecipa planejamento

Segundo depoimentos, o cunhado da vítima tentou intervir, mas o suspeito teria insistido no contato físico. O caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas.

O processo segue em tramitação na Justiça da Bahia.

Câmara Municipal Carnaval de Salvador fiança importunação sexual vereador

x