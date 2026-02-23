Menino de 3 anos morre afogado em tanque enquanto brincava na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O caso ocorreu na tarde de domingo, 22 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma menino de 3 anos, identificado como Apollo Sousa Barreto, morreu afogado em um tanque na zona rural de Conceição do Coité, na Bahia. O caso ocorreu na tarde de domingo, 22, na comunidade conhecida como Maxixe.

A criança estava brincando com uma prima na casa de familiares quando desapareceu. Ao notarem o sumiço, os parentes iniciaram as buscas e encontraram o menino dentro do reservatório de água. As informações são da TV Subaé.

O menino chegou a ser socorrido e levado para a Unidade Materno Infantil (UMI) da cidade, mas não resistiu.

A Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité registrou o caso. Guias para perícia e remoção foram expedidas e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha.