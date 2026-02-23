TRAGÉDIA
Menino de 3 anos morre afogado em tanque enquanto brincava na Bahia
Apollo Sousa Barreto foi encontrado por familiares
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Uma menino de 3 anos, identificado como Apollo Sousa Barreto, morreu afogado em um tanque na zona rural de Conceição do Coité, na Bahia. O caso ocorreu na tarde de domingo, 22, na comunidade conhecida como Maxixe.
A criança estava brincando com uma prima na casa de familiares quando desapareceu. Ao notarem o sumiço, os parentes iniciaram as buscas e encontraram o menino dentro do reservatório de água. As informações são da TV Subaé.
O menino chegou a ser socorrido e levado para a Unidade Materno Infantil (UMI) da cidade, mas não resistiu.
Leia Também:
A Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité registrou o caso. Guias para perícia e remoção foram expedidas e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes