HOME > BAHIA
PREVENÇÃO

Ponte que divide Bahia e Minas é interditada após risco de desabamento

Relatos de moradores apontam que vigas de sustentação estariam cedendo devido ao fluxo constante de caminhões pesados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/02/2026 - 17:15 h

A ponte conhecida como “Giruzina”, situada na divisa entre os estados da Bahia e Minas Gerais, foi interditada na segunda-feira,16, após a identificação de risco estrutural. A travessia passa sobre o Rio Buranhém — também chamado de Rio do Peixe —, na rodovia BA-283, e é considerada fundamental para o deslocamento de moradores da região.

A estrutura é administrada conjuntamente pelas prefeituras de Guaratinga e Santo Antônio do Jacinto, que dividem a responsabilidade pela manutenção. Diversas comunidades foram afetadas com a suspensão do tráfego.

Segundo a assessoria da prefeitura baiana, a decisão de bloquear a passagem foi preventiva. Mesmo com a interdição, motoristas podem utilizar um trajeto alternativo por uma estrada antiga nas proximidades de um laticínio local.

Estrutura precária

Relatos de moradores apontam que vigas de sustentação estariam cedendo devido ao fluxo constante de caminhões pesados que passam diariamente pelo trecho. Informações iniciais indicam que a estrutura apresenta sinais avançados de comprometimento, com risco iminente de colapso. Com isso, a passagem foi totalmente proibida para qualquer veículo.

Leia Também:

Bahia busca tecnologia asiática para produção inédita de remédios contra o câncer
Doze PMs são ouvidos e negam suposto estupro no circuito Barra-Ondina
Carnaval da Bahia movimenta R$ 8,1 bilhões e registra 95% de ocupação hoteleira

Ligação

A ponte faz a ligação entre o distrito de Buranhém, povoados vizinhos e o distrito de Monte ao município de Jucuruçu, além de conectar essas localidades ao território mineiro. A travessia é utilizada diariamente por ônibus escolares e para o transporte de produtos agrícolas e pecuários.

A Prefeitura de Guaratinga informou que técnicos da Secretaria de Infraestrutura devem realizar uma vistoria no local na quinta-feira, 19, em conjunto com profissionais da prefeitura mineira.

A avaliação técnica deverá apontar a extensão dos danos e orientar a elaboração de um plano de recuperação. Até o momento, não há previsão para o início das obras.

Tags:

Bahia estradas infraestrutura interdição MInas Gerais municípios obras públicas Região rural Trânsito transporte

