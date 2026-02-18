Menu
HOME > POLÍTICA
PIONERISMO

Bahia busca tecnologia asiática para produção inédita de remédios contra o câncer

Entenda o motivo das viagens do governador a Índia e a Coreia do Sul

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/02/2026 - 13:53 h

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 18, que o estado pretende assumir protagonismo na produção de medicamentos contra o câncer no Brasil. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa, no bairro de Ondina, em Salvador, quando apresentou o balanço oficial do Carnaval de 2026.

A agenda internacional inclui compromissos na Índia e na Coreia do Sul, onde o governador também deverá se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula chegou a Nova Délhi nesta quarta-feira, 18, para compromissos nas áreas de Inteligência Artificial e minerais críticos.

Jerônimo permanece na Índia até sábado, 21. No domingo, 22, embarca para a Coreia do Sul, onde cumpre agenda até terça-feira, 24.

Produção local de medicamentos oncológicos

A viagem tem como principal objetivo viabilizar parcerias internacionais para a produção de medicamentos oncológicos na Bahia. A estratégia, segundo o governo, é reduzir os custos do tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

A expectativa é formalizar termos de compromisso com duas indústrias farmacêuticas — uma indiana e outra sul-coreana — para transferência de tecnologia à Bahiafarma, laboratório público do estado.

Leia Também:

Jerônimo defende teto de R$ 700 mil para cachês no São João
Jerônimo define data para anunciar chapa com Rui e Wagner
Jerônimo diz que Lula voltou feliz após Carnaval de Salvador
Jerônimo parte rumo ao encontro com Lula na Ásia nesta quarta-feira

O encontro com representantes das empresas já havia ocorrido anteriormente, em São Paulo, quando houve avanços nas negociações de uma Parceria Público-Privada (PPP). Segundo Jerônimo, o governo baiano venceu um processo de concorrência para formalizar a cooperação.

“Estive em São Paulo com empresas da Índia e da Coreia, acompanhado pela secretária Roberta Santana e pela diretora-presidente da Bahiafarma, Ceuci Nunes, visitando os laboratórios. Com esse acordo, poderemos utilizar as instalações da Bahiafarma para produzir medicamentos contra o câncer aqui”, afirmou.

Redução de custos e impacto no SUS

A previsão do governo é iniciar ainda este ano a fabricação de medicamentos voltados ao tratamento de câncer de mama, pulmão e colo do útero, com fornecimento direto ao SUS.

De acordo com o governador, a produção local pode reduzir significativamente o custo dos fármacos.

“Hoje, há medicamentos que custam entre R$ 17 mil e R$ 20 mil por caixa. Com a produção local, poderemos reduzir esse valor para algo em torno de R$ 10 mil ou R$ 11 mil. Isso representa economia para os cofres públicos, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico para a Bahia”, detalhou.

A iniciativa também é apresentada como estratégia de fortalecimento da indústria farmacêutica estadual e de ampliação da autonomia produtiva do Brasil na área de saúde.

Agenda inclui tecnologia médica

Além das tratativas no setor farmacêutico, Jerônimo deve visitar a sede da multinacional sul-coreana Samsung para prospectar tecnologias aplicadas ao diagnóstico e ao tratamento médico.

A agenda internacional ocorre em meio ao esforço do governo estadual para ampliar investimentos externos e consolidar a Bahia como polo estratégico nas áreas de saúde e inovação.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

