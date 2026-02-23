Menu
CRISE

Bahia leva título de estado com segundo pior salário do Brasil

O estado tem o segundo rendimento mais baixo do país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 6:55 h

O estado perdeu apenas para outro do Nordeste
Os índices econômicos da Bahia não conquistaram uma boa posição no ranking nacional em 2026. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado recebeu o título de segundo pior salário do Brasil.

Segundo os dados de 2025, os trabalhadores baianos recebem o montante de cerca de R$ 2.284 por mês. O estado foi superado apenas pelo Maranhão, onde a população recebe uma média de R$ 2.228 mensal.

Os índices superam a edição anterior da pesquisa, realizada entre 2024 e 2025, onde a Bahia tinha o terceiro menor valor, ganhando do Maranhão e do Ceará, que atualmente paga R$ 2.394 aos funcionários.

Mudança no trabalho

Os dados apresentados pela pesquisa também apontam que, apesar do salário baixo, a Bahia apresentou um crescimento de funcionários em 7 das 10 atividades econômicas existentes.

As que mais cresceram em números foram as áreas de comunicação e administração pública, com mais de 89 mil e 85 mil funcionários novos, respectivamente.

Entretanto, o maior crescimento percentual foi do segmento de outros serviços e de informalidade. De acordo com o IBGE, a cada dez pessoas, cerca de oito atuam sem carteira assinada ou registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

x