Aposta na paz: O plano de R$ 18 milhões para mudar a vida em Feira

Com um investimento de R$ 18 milhões via Novo PAC, a comunidade de Mangabeira, em Feira de Santana (centro-norte da Bahia), vai receber uma unidade do Centro Comunitário pela Vida (Convive). O espaço vai funcionar de forma integrada ao programa Bahia pela Paz, focando na prevenção da violência e no suporte às famílias em áreas de vulnerabilidade social.

Nesta segunda-feira, 23, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador em exercício, Geraldo Júnior, assinaram a ordem de serviço para a instalação do equipamento.

"A integração entre os serviços amplia a oferta de políticas públicas voltadas à juventude e às famílias, com ações de educação, cultura, esporte, qualificação profissional e assistência social", afirmou Geraldo Júnior.

Distância da criminalidade

A iniciativa, fruto de uma parceria federativa, busca afastar os jovens da criminalidade por meio da oferta de cultura, esporte e capacitação profissional, além de prestar apoio direto a vítimas da violência.

Para o ministro Rui Costa, a estrutura do Novo PAC é fundamental para potencializar as ações sociais que já vinham sendo estruturadas pelo Governo da Bahia, garantindo que o Estado chegue com mais força onde o crime costuma recrutar mão de obra.

“A parceria federativa potencializa resultados e amplia o alcance das políticas sociais nas comunidades, atraindo a juventude para o caminho do bem”, afirmou o titular da pasta.

Metas

Segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) a unidade em Feira de Santana é uma das três previstas para a Bahia — ao lado de Salvador e Juazeiro —, somando-se aos 12 Coletivos Bahia pela Paz já em funcionamento, que já realizaram mais de 20 mil atendimentos. Os investimentos estaduais nas ações do programa somaram mais de R$ 200 milhões

A meta do governo é chegar a 24 unidades até o final de 2026, consolidando uma rede de proteção que utiliza desde escolas em tempo integral até projetos como o Neojiba e o Corra pro Abraço para transformar a realidade local.