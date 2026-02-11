Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFIRMADO

Caso de dengue tipo 3 acende alerta em Feira de Santana

Sorotipo não circulava no município há anos

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

11/02/2026 - 15:15 h | Atualizada em 11/02/2026 - 15:27

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade
Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade -

Feira de Santana confirmou um caso de dengue do sorotipo 3 (DENV-3), variante que não circulava no município há vários anos. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, por meio das redes sociais.

Segundo o gestor, a confirmação não é motivo para pânico entre a população, mas acende um sinal de alerta. “Não é motivo para alarme nem desespero, mas exige atenção redobrada de todos”, afirmou Matos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O DENV-3 é um dos quatro sorotipos da dengue em circulação no país e tem maior potencial de provocar quadros graves, aumentando o risco de complicações e internações, o que reforça a necessidade de prevenção contínua.

Ações de combate

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município já vem reforçando as ações de vigilância e combate às arboviroses. Entre as medidas estão a intensificação do trabalho dos agentes de endemias e as estratégias do Programa Feira Inova contra a Dengue, que utiliza bicicletas elétricas e armadilhas inteligentes para monitorar e reduzir a presença do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, febre zika e chikungunya.

Rodrigo Matos ressaltou que a vacinação contra a dengue também foi ampliada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.“A vacina protege contra os quatro sorotipos, reduz o risco de formas graves e de óbitos”, destacou, alertando que quem ainda não recebeu a dose pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima.

O secretário reforçou ainda a importância da colaboração da população, com a eliminação de criadouros do mosquito em casa e nos bairros. “Seguiremos com ações de vigilância e limpeza urbana, mas é essencial o apoio de cada morador”, disse.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aedes Aegypti chikungunya Dengue 3 Dengue na Bahia DENV-3 feira de santana Saúde Vacinação Zika vírus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x