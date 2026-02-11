Caso de dengue tipo 3 acende alerta em Feira de Santana

Caso de dengue do sorotipo 3 é confirmado na cidade - Foto: Arquivo Agência Brasil

Feira de Santana confirmou um caso de dengue do sorotipo 3 (DENV-3), variante que não circulava no município há vários anos. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, por meio das redes sociais.

Segundo o gestor, a confirmação não é motivo para pânico entre a população, mas acende um sinal de alerta. “Não é motivo para alarme nem desespero, mas exige atenção redobrada de todos”, afirmou Matos.

O DENV-3 é um dos quatro sorotipos da dengue em circulação no país e tem maior potencial de provocar quadros graves, aumentando o risco de complicações e internações, o que reforça a necessidade de prevenção contínua.

Ações de combate

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município já vem reforçando as ações de vigilância e combate às arboviroses. Entre as medidas estão a intensificação do trabalho dos agentes de endemias e as estratégias do Programa Feira Inova contra a Dengue, que utiliza bicicletas elétricas e armadilhas inteligentes para monitorar e reduzir a presença do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, febre zika e chikungunya.

Rodrigo Matos ressaltou que a vacinação contra a dengue também foi ampliada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.“A vacina protege contra os quatro sorotipos, reduz o risco de formas graves e de óbitos”, destacou, alertando que quem ainda não recebeu a dose pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima.

O secretário reforçou ainda a importância da colaboração da população, com a eliminação de criadouros do mosquito em casa e nos bairros. “Seguiremos com ações de vigilância e limpeza urbana, mas é essencial o apoio de cada morador”, disse.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana