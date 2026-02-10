Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BARRADOS

MP mantém suspenso reajuste de salários do alto escalão de Feira

Órgão aponta irregularidade na aprovação da lei nos últimos meses do mandato

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

10/02/2026 - 10:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Aumento salarial de prefeito, secretários e vereadores segue suspenso
Aumento salarial de prefeito, secretários e vereadores segue suspenso -

O Ministério Público da Bahia (MPBA) se manifestou a favor da manutenção da suspensão do aumento dos salários de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores do município de Feira de Santana. O parecer, assinado pelo procurador de Justiça Luiz Eugênio Fonseca Miranda, reforça a decisão liminar do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que já havia barrado os efeitos da Lei Municipal nº 4.247/2024, responsável por autorizar os reajustes.

Com o reajuste, o salário dos vereadores, secretários e vice-prefeito passaria de R$ 19 mil para R$ 26 mil. Já a remuneração do prefeito, com a lei aprovada, passaria de R$ 26 mil para R$ 34 mil.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No parecer, o MP argumenta que a lei foi aprovada nos últimos 180 dias do mandato, o que contraria o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que proíbe a criação ou aumento de despesas obrigatórias nesse período, mesmo que os pagamentos ocorram apenas na gestão seguinte.

Segundo o processo, os reajustes poderiam gerar custos milionários ao longo da legislatura e comprometer o equilíbrio das contas municipais. Para o MP, a continuidade dos pagamentos poderia causar prejuízo progressivo aos cofres públicos, com dificuldade de ressarcimento, já que os subsídios têm natureza alimentar.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara Municipal feira de santana Lei de Responsabilidade Fiscal Ministério Público prefeitura de feira de santana reajuste de salário Tribunal de Justiça da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aumento salarial de prefeito, secretários e vereadores segue suspenso
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Aumento salarial de prefeito, secretários e vereadores segue suspenso
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Aumento salarial de prefeito, secretários e vereadores segue suspenso
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Aumento salarial de prefeito, secretários e vereadores segue suspenso
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x