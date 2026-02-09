CONFUSÃO
Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia
Confronto corporal foi iniciado após desentendimento no trânsito
Uma confusão parou o trânsito no último domingo, 8, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Após um desentendimento, um motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal dentro do transporte coletivo, que faz linha entre as Avenidas Getúlio Vargas e João Durval.
Registros que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga. [Veja ao final da matéria]
Após a confusão, o condutor do ônibus foi afastado das funções e o caso foi registrado no Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho. Em depoimento à polícia, ele afirmou que desentendimento começou quando ele subia uma ladeira em direção ao viaduto quando passou próximo ao ciclista, que teria se incomodado com a aproximação do ônibus.
A Empresa Rosa, concessionária do transporte público urbano, informou que está apurando o incidente e que repudia qualquer ato de violência, seja física ou verbal.
Confira o vídeo
