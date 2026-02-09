Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Confronto corporal foi iniciado após desentendimento no trânsito

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/02/2026 - 19:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal em Feira de Santana
Motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal em Feira de Santana -

Uma confusão parou o trânsito no último domingo, 8, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Após um desentendimento, um motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal dentro do transporte coletivo, que faz linha entre as Avenidas Getúlio Vargas e João Durval.

Registros que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga. [Veja ao final da matéria]

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Itaberaba vai implantar tecnologia na vigilância do transporte escolar
Jovem de 18 anos morre esfaqueado durante confusão no Carnaval
Aluno matou professora após ela se recusar a manter relacionamento

Após a confusão, o condutor do ônibus foi afastado das funções e o caso foi registrado no Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho. Em depoimento à polícia, ele afirmou que desentendimento começou quando ele subia uma ladeira em direção ao viaduto quando passou próximo ao ciclista, que teria se incomodado com a aproximação do ônibus.

A Empresa Rosa, concessionária do transporte público urbano, informou que está apurando o incidente e que repudia qualquer ato de violência, seja física ou verbal.

Confira o vídeo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia briga Ciclismo feira de santana transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal em Feira de Santana
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal em Feira de Santana
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal em Feira de Santana
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Motorista de ônibus e um ciclista entraram em confronto corporal em Feira de Santana
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x