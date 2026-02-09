Jovem de 18 anos morre esfaqueado durante confusão no Carnaval

Jovem foi identificado como identificado como Abner Almeida Miranda - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um jovem de 18 anos identificado como Abner Almeida Miranda morreu após ser esfaqueado durante uma confusão registrada em um bloco carnavalesco no município de Paratinga, no oeste da Bahia. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, 6, em plena área central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência teve início após um desentendimento entre dois grupos que participavam da festa. Abner estava acompanhado de amigos e usava máscara quando foi surpreendido e golpeado com uma faca por um dos envolvidos na briga.

Adolescente apontado como autor

Um adolescente de 16 anos, apontado como autor do ataque, se apresentou espontaneamente à delegacia horas depois do crime. Em depoimento, ele afirmou que teria sido ameaçado pela vítima antes do homicídio. O menor foi ouvido e liberado.

O ataque

O ataque aconteceu por volta das 20h20, na Rua Alípio Nogueira, no bairro Centro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas constataram a morte do jovem ainda no local.

Policiais militares da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) isolaram a área para preservar a cena do crime. O adolescente se apresentou à polícia acompanhado da mãe, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o procedimento até a Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.