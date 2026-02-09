Médico suspeito de matar duas pessoas em acidente na Bahia é preso

- Foto: Reprodução Redes Sociais

O médico Enéas de Carvalho Silva Filho, de 50 anos, foi preso nesta segunda-feira, 9, em Salvador, por suspeita de envolvimento em um acidente de trânsito que resultou na morte de duas pessoas na BA-542, em Valença, no baixo sul da Bahia. Ele estava foragido desde janeiro e foi localizado em um condomínio no bairro de Pituaçu.

O acidente ocorreu no dia 23 de janeiro e envolveu dois veículos de passeio. As investigações indicam que a colisão foi violenta e que o médico, condutor de um Volkswagen Nivus, apresentava sinais de embriaguez. Testemunhas relataram comportamento alterado, e a polícia anexou ao inquérito imagens de bebidas alcoólicas encontradas no interior do carro. Enéas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Após a batida, o suspeito foi socorrido e levado para um hospital em Santo Antônio de Jesus, onde passou por cirurgia. Ele deixou a unidade antes de ser localizado pelas equipes policiais.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante não foi realizada no dia do acidente por falta de comprovação técnica imediata do consumo de álcool. O exame clínico também não pôde ser feito devido ao estado de saúde do médico. Com base em laudos periciais, depoimentos e na recusa aos exames, a polícia solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença.

A prisão foi efetuada por equipes da Delegacia Territorial de Valença, com apoio da DT de Itapuã. O médico foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e permanece à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O acidente envolveu um Chevrolet Zafira, onde estavam as vítimas, e o Nivus conduzido pelo médico. Bruna da Silva Santos, de 26 anos, morreu ainda no local. Johnny Santos Bispo, de 33, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu duran te o atendimento.

Além das duas mortes, outras pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 10 anos, que precisou ser transferida para um hospital em Salvador.

A Polícia Civil também investiga as circunstâncias em que o carro conduzido pelo médico foi furtado e incendiado após o acidente. O veículo chegou a passar por perícia, mas foi retirado do local e queimado antes da remoção oficial.

À época, a defesa afirmou que Enéas seguia para o trabalho, foi socorrido pelo Samu e permaneceu internado em UTI no período pós-operatório.