POLÍCIA
'Batizada': homem é preso após tentar envenenar vizinho com cachaça
Vítima de 46 anos apresentou sintomas compatíveis com envenenamento, segundo equipe médica
Por Luan Julião
Um morador de Tapurah, no médio-norte de Mato Grosso, foi detido na madrugada deste sábado 7, sob suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio. A prisão ocorreu após um homem de 46 anos passar mal ao consumir uma bebida alcoólica supostamente adulterada.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 26 anos, teria oferecido ao vizinho uma garrafa de cachaça. Após ingerir um pequeno gole, a vítima percebeu um gosto incomum e, em seguida, começou a apresentar sinais de mal-estar. Ao manusear a garrafa, notou que o líquido havia adquirido uma coloração esbranquiçada, o que reforçou a desconfiança de que a bebida poderia conter alguma substância tóxica.
Com o agravamento dos sintomas, o homem pediu ajuda ao filho, que acionou a avó. A vítima foi levada ao Hospital Municipal de Tapurah, onde recebeu atendimento médico. O profissional responsável pelo caso informou que o paciente apresentava quadro compatível com envenenamento, incluindo pressão arterial elevada e sudorese intensa.
Em depoimento à polícia, a vítima relatou suspeitar de vingança como motivação do crime. Ela afirmou que, cerca de um mês antes, havia denunciado o vizinho por violência doméstica, o que resultou na prisão do suspeito na época.
O homem apontado como autor confirmou ter entregue a garrafa de cachaça, mas negou ter adicionado qualquer substância nociva à bebida. Apesar da negativa, os policiais foram até a residência dele e efetuaram a prisão em flagrante.
A garrafa consumida pela vítima foi apreendida e será submetida à perícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil, que aguarda os resultados dos exames laboratoriais para confirmar se havia veneno na bebida.
