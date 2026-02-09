Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ILEGALIDADE?

Doações para enchentes no RS podem ter tido desvio, diz jurista baiano

Segundo o subprocurador-geral do Trabalho, a mudança de uma lei estadual teria possibilitado o esquema

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/02/2026 - 11:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Doações para enchentes no RS podem ter tido desvio, diz jurista baiano
-

Doações realizadas para o Rio Grande do Sul, durante a histórica enchente em maio de 2024, podem ter sofrido desvio de verbas, conforme denúncia do jurista baiano, Manoel Jorge e Silva Neto, subprocurador-geral do Trabalho e professor de Direito Constitucional, durante o Labortalks, evento jurídico em Goiânia, na última semana.

Durante a renião, ele discutia sobre a gestão de recursos públicos em situações de calamidade, quando manifestou a preocupação com a destinação dos recursos arrecadados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Recursos arrecadados com o propósito específico de atender vítimas de uma calamidade devem manter essa destinação. A alteração do objetivo original compromete a confiança social e exige reflexão à luz dos princípios da moralidade administrativa e da transparência”, declarou Manoel Jorge.

Leia Também:

Por que o Comando Vermelho não consegue entrar no Rio Grande do Sul? Entenda
Onça ataca agricultor no Rio Grande do Sul
Feminicídio? Baiana é assassinada a tiros no Rio Grande do Sul

Mudança em lei estadual

A denúncia acontece pois, segundo ele, houve um possível desvio de finalidade, após alterações promovidas pela Lei estadual nº 14.791/2015, que passou a prever que 20% dos valores arrecadados pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), sejam direcionados ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FRMP).

Na ocasião, o jurista defendeu que o tema seja amplamente discutido nos meios jurídicos e na sociedade, afim de garantir segurança jurídica e clareza na aplicação de verbas destinadas às ações emergenciais em todo o país.

Manoel Jorge e Silva Neto
Manoel Jorge e Silva Neto | Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calamidade direito constitucional doações Enxurradas gestão de recursos públicos transparência administrativa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

x