POLÍCIA

Tribunal do crime? corpo é encontrado com mãos e pés amarrados na RMS

Circunstâncias do crime levantam suspeita de execução; autoria e motivação ainda são investigadas

Luan Julião

Por Luan Julião

09/02/2026 - 13:15 h

Vítima foi localizada com marcas de tiros e membros amarrados
Um corpo do sexo masculino foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 9, às margens da BA-093, no sentido Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as primeiras informações, a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com mãos e pés amarrados, o que indica a possibilidade de execução.

O corpo foi localizado em uma área de mata, na localidade de Amado Bahia, em um trecho próximo à ponte que liga o município de Dias d’Ávila ao distrito. A região é conhecida pelas forças de segurança como um ponto recorrente de desova de corpos.

Segundo apurações, o crime pode estar relacionado à prática conhecida como “tribunal do crime”, método utilizado por facções criminosas para punir integrantes ou pessoas suspeitas de ligação com grupos rivais ou de descumprimento de regras internas. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Mata de São João investiga o homicídio de um homem, ainda sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo. A corporação confirmou que o corpo foi encontrado com mãos e pés amarrados, na manhã desta segunda-feira, 9.

Ainda segundo a PC, guias periciais e de remoção foram expedidas, e diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Tags:

execução Facções criminosas HOMICÍDIO investigação policial segurança pública violência urbana

x