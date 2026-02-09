Mãe, dentista e coronel: a trajetória de Ivana Andrade até o topo da PM-BA

Ivana Teixeira Andrade - Foto: Foto: Sgt RRC Magno | PMBA

Conciliar a vida familiar e uma carreira exigente dentro de uma corporação majoritariamente masculina nunca foi simples. Para Ivana Teixeira Andrade, de 56 anos, esse equilíbrio sempre foi uma escolha diária. Mãe, cirurgiã-dentista e policial militar, ela acaba de se tornar a primeira mulher promovida ao posto de coronel da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o mais alto da carreira, em dois séculos de existência da instituição.

A promoção da coronel Ivana, integrante do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira, 4, em decreto assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato marca um momento inédito para a corporação e para gerações de mulheres que vestem a farda da PM-BA.

Em entrevista ao portal A TARDE, Ivana relembrou o início da trajetória, aos 24 anos, quando ingressou na Polícia Militar após aprovação em concurso público realizado em 1993. “Eu ingressei no quadro de saúde no ano de 1994 através de um concurso público que tinha sido realizado no ano anterior. Esse concurso por sinal é muito importante na história da mulher na corporação”, destaca. Segundo ela, foi o primeiro certame que abriu vagas para mulheres oficiais médicas e dentistas.

Formada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ivana contou que o ingresso na corporação exigiu uma preparação específica para a carreira militar. “Porque nós não ingressamos como dentistas civis. Nós vamos ter uma carreira militar. E para isso nós precisamos ter uma preparação”.

Ao longo de 32 anos de atuação, a maior parte da carreira foi dedicada à assistência direta. “Durante os meus 32 anos, o meu trabalho foi um trabalho de assistência, ou seja, eu trabalhei como dentista atuando na especialidade de odontopediatria defendendo os filhos dos policiais militares e foi o que aconteceu por 26 anos”, relata.

A trajetória profissional seguiu a progressão natural da carreira militar, passando pelos postos de tenente, capitã e, posteriormente, o oficialato superior. Em 2020, já como major, Ivana foi nomeada coordenadora do Centro de Reabilitação Odontológica da PM, responsável pela gestão da odontoclínica da corporação. “Até segunda-feira passada eu estava lá, faz exatamente 7 dias que eu estava trabalhando na odontoclínica gerindo uma equipe maravilhosa de dentistas.”

Agora, no posto de coronel, ela assume uma missão ainda mais ampla: a coordenação de saúde da Polícia Militar da Bahia. “O meu trabalho vai ser um trabalho muito mais amplo, porque eu não vou estar restrita somente à parte odontológica”, explicou, destacando também o papel de assessorar o diretor de saúde da PM nas decisões estratégicas do departamento.

Progressão de carreira

No campo pessoal, Ivana define a promoção como um reconhecimento que ultrapassa a carreira individual. “É uma gratidão, felicidade, porque quem trabalha, procura trabalhar com seriedade e tem uma trajetória longa, é muito importante a gente ver ser reconhecida pela promoção.” Para ela, o impacto institucional é ainda maior. “Hoje eu represento cada mulher que faz parte da nossa corporação.”

Ao falar sobre gênero e carreira militar, Ivana afirmou que, por integrar o quadro de saúde, não enfrentou tantas resistências diretas. Ainda assim, reconhece que a realidade é diferente para mulheres da área operacional. “A gente sabe que muitas vezes essa não é a realidade das mulheres policiais femininas que fazem parte do quadro de segurança”, afirma.

Vida familiar

Mãe e esposa, Ivana relata que sua trajetória foi marcada por renúncias, mas que sempre buscou manter o equilíbrio, com o cuidado de estar inteira tanto em casa quanto no trabalho. “Todas nós precisamos de cuidado, principalmente as mulheres, porque nós temos os nossos papéis também como esposas, como mães e como filha”, conta.

Ela ressaltou a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e destacou o apoio do companheiro como essencial para seguir na carreira. “Eu sempre procurei dar tudo de mim na minha família nos momento que é só da minha família porque a família é o nosso alicerce, é quem nos fortalece pra gente enfrentar tudo isso. Eu pude contar muito com meu companheiro, que sempre me incentivou e sempre me deu esse suporte”, explica.

Sem romantizar os desafios, a agora coronel reconhece que escolhas difíceis fizeram parte do caminho. “Eu não posso negar que num determinado momento, eu tive que fazer algumas renúncias por causa da do cumprimento das minhas obrigações do trabalho. E isso é óbvio que vai acontecer, mas é a gente procurar manter esse equilíbrio para que a balança não caia para para um lado, nem para o outro".

Sobre o legado que pretende deixar, Ivana foi direta: “Eu pretendo nesse momento trabalhar como eu sempre fiz, com seriedade, com responsabilidade, com ética."