HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Filho de PM que estava desaparecido é encontrado morto em Salvador

Desaparecimento omunicado à PM na madrugada desta quinta-feira e mobilizou equipes da 48ª CIPM

Luan Julião

Por Luan Julião

06/02/2026 - 14:37 h | Atualizada em 06/02/2026 - 19:49

Buscas foram iniciadas após registro de desaparecimento feito pela família
A polícia confirmou a morte do filho de um subtenente da Polícia Militar da Bahia, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 4, em Salvador. O caso foi comunicado à PM na madrugada desta quinta-feira, 5 e mobilizou equipes da 48ª Companhia Independente (CIPM). A confirmação ocrreu nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Civil.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desaparecimento teria ocorrido no bairro de Sussuarana. Desde as primeiras horas após o registro, policiais militares realizam diligências e buscas na localidade conhecida como Parque Jocélia, apontada como o último local onde o jovem e o veículo que ele utilizava teriam sido vistos.

Leia Também:

Ultrafarma: MP denuncia empresários e auditores fiscais por corrupção
Networking? Polícia desarticula esquema de indicação de traficantes
PM reage a assalto e atira em suspeito após jogo do Bahia

Confira a nota da Polícia Civil

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) realiza oitivas e diligências para esclarecer a autoria e a motivação da morte de Antônio Vinícius Aguiar Oliveira, de 26 anos, cujo corpo foi localizado no bairro de Novo Horizonte, nesta sexta-feira (6). Segundo informações da ocorrência, a vítima foi sequestrada por homens armados na madrugada de quinta-feira (5), no bairro de Sussuarana. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

desaparecimento investigação Parque Jocélia polícia militar Salvador sussuarana

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

