Filho de PM que estava desaparecido é encontrado morto em Salvador
Desaparecimento omunicado à PM na madrugada desta quinta-feira e mobilizou equipes da 48ª CIPM
Por Luan Julião
A polícia confirmou a morte do filho de um subtenente da Polícia Militar da Bahia, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 4, em Salvador. O caso foi comunicado à PM na madrugada desta quinta-feira, 5 e mobilizou equipes da 48ª Companhia Independente (CIPM). A confirmação ocrreu nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Civil.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o desaparecimento teria ocorrido no bairro de Sussuarana. Desde as primeiras horas após o registro, policiais militares realizam diligências e buscas na localidade conhecida como Parque Jocélia, apontada como o último local onde o jovem e o veículo que ele utilizava teriam sido vistos.
Confira a nota da Polícia Civil
A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) realiza oitivas e diligências para esclarecer a autoria e a motivação da morte de Antônio Vinícius Aguiar Oliveira, de 26 anos, cujo corpo foi localizado no bairro de Novo Horizonte, nesta sexta-feira (6). Segundo informações da ocorrência, a vítima foi sequestrada por homens armados na madrugada de quinta-feira (5), no bairro de Sussuarana. Guias periciais e de remoção foram expedidas.
