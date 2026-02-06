Ultrafarma: MP denuncia empresários e auditores fiscais por corrupção

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

Sete pessoas, entre empresários, auditores e ex-auditores fiscais tributários que trabalhavam na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, e um diretor contábil, foram denunciadas peloMinistério Público do Estado, nesta quinta-feira, 5. As investigações apontam que eles integram um esquema de corrupção.

Entre os denunciados está o fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, que chegou a ser preso durante a Operação Ícaro, em agosto de 2025.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os promotores João Ricupero, Roberto Bodini, Murilo Perez e Igor Bedone assinam a denúncia. Segundo eles, os crimes de corrupção ativa e passiva ocorreram entre os anos de 2021 e 2025.

Os denunciantes afirmam que Sidney tinha conhecimento dos atos de corrupção, responsáveis por causar prejuízo aos cofres públicos.

Como funcionava o esquema?

Segundo o texto, os então auditores-fiscais teriam solicitado vantagens para beneficiar a Ultrafarma em procedimentos de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Como pagamento, os representantes da empresa teriam oferecido valores ilícitos para que eles viabilizassem a liberação dos créditos tributários, além de inflarem os valores ressarcidos.

No total, estima-se que o esquema pode ter gerado mais de R$ 327 milhões em ressarcimento indevido para a farmacêutica.

Até o momento, nem a Ultrafarma, nem Sidney Oliveira se pronunciaram sobre o assunto.