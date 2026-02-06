Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Ultrafarma: MP denuncia empresários e auditores fiscais por corrupção

No total, sete pessoas estão sendo investigadas pelo suposto esquema

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 13:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Ultrafarma: MP denuncia empresários e auditores fiscais por corrupção
-

Sete pessoas, entre empresários, auditores e ex-auditores fiscais tributários que trabalhavam na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, e um diretor contábil, foram denunciadas peloMinistério Público do Estado, nesta quinta-feira, 5. As investigações apontam que eles integram um esquema de corrupção.

Entre os denunciados está o fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, que chegou a ser preso durante a Operação Ícaro, em agosto de 2025.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os promotores João Ricupero, Roberto Bodini, Murilo Perez e Igor Bedone assinam a denúncia. Segundo eles, os crimes de corrupção ativa e passiva ocorreram entre os anos de 2021 e 2025.

Os denunciantes afirmam que Sidney tinha conhecimento dos atos de corrupção, responsáveis por causar prejuízo aos cofres públicos.

Leia Também:

Emenda parlamentar vira pivô de esquema de corrupção em Tucano
Prefeito, primeira-dama e vereadores são presos em esquema milionário de corrupção
Governador acusado de corrupção tem julgamento adiado no STJ

Como funcionava o esquema?

Segundo o texto, os então auditores-fiscais teriam solicitado vantagens para beneficiar a Ultrafarma em procedimentos de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Como pagamento, os representantes da empresa teriam oferecido valores ilícitos para que eles viabilizassem a liberação dos créditos tributários, além de inflarem os valores ressarcidos.

No total, estima-se que o esquema pode ter gerado mais de R$ 327 milhões em ressarcimento indevido para a farmacêutica.

Até o momento, nem a Ultrafarma, nem Sidney Oliveira se pronunciaram sobre o assunto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Auditoria Fiscal corrupção esquema de corrupção ICMS impostos Ultrafarma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x