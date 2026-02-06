Menu
VIOLÊNCIA

PM reage a assalto e atira em suspeito após jogo do Bahia

Criminoso teria usado uma arma de airsoft para cometer o crime

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 10:41 h

Uma tentativa de assalto contra um policial militar, na noite desta quinta-feira, 5, terminou com um suspeito baleado em Salvador. O caso ocorreu no Vale de Nazaré, após o jogo do Bahia e Fluminense, disputado na Arena Fonte Nova, na mesma região.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que dois suspeitos se aproximaram das vítimas e um deles apontou uma arma de airsoft em direção a elas. Enquanto isso, o outro roubava correntes, quando avistou a arma do policial, tentando pegá-la, dando início a uma luta corporal.

Suspeito foi socorrido ao hospital

Diante da ameaça, o PM conseguiu se desvencilhar e efetuou disparos, atingindo um dos suspeitos, que caiu ao solo. Em seguida, o ferido foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O suspeito, de 25 anos, possui antecedentes criminais por roubo e furtos. Ele foi autuado pela Central de Flagrantes de Salvador e segue custodiado na unidade de saúde. Não há informações sobre o outro suspeito.

Guarnições da 2ª Companhia Independente da PM foram acionadas pelo Centros Integrados de Comunicações (Cicom) para atender a ocorrência, que foi registrada na Delegacia Territorial dos Barris.

