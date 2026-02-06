Menu
CRIME

Mais um: cachorro comunitário é morto por envenenamento

Onda de violência contra animais tem tomado conta do Brasil no último mês

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 8:28 h | Atualizada em 06/02/2026 - 8:48

A onda de violência que tem atingido animais comunitários no Brasil, alcançou mais uma vítima. Um cachorro, conhecido como Caramelo, foi encontrado morto na última terça-feira, 3, no Parque de Exposições de Senador Firmino, em Minas Gerais, com sinais de envenenamento.

O animal era acompanhado por um grupo de voluntários e no dia do crime, chegou a ser visto por uma das cuidadoras, deitado na escada do parque. Por achar que ele estivesse apenas descansando, a mulher completou a ração e deixou o local.

Cerca de quatro horas depois, outra cuidadora percebeu que algo estava errado ao perceber que Caramelo não respondia aos chamados. Ela chamou uma veterinária, que constatou o óbito.

Durante a autópsia, a profissional identificou a presença do veneno. No entanto, não foi emitido laudo, pois o custo do documento não pôde ser pago.

As cuidadoras registraram um Boletim de Ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também:

Após caso Orelha, gata grávida é espancada até a morte e causa revolta
Caso Orelha: após conclusão, Justiça pede internação de adolescente
O clamor por Orelha

Cuidado comunitário

Caramelo começou a receber cuidado dos moradores em dezembro de 2025, quando foi encontrado com sinais de violência, vivendo debaixo de um ônibus escolar da Prefeitura.

Uma das voluntárias começou a alimentá-lo diariamente e, após postagens em redes sociais, vizinhos criaram uma escala para garantir os mantimentos duas vezes ao dia.

O grupo chegou a providenciar uma casinha improvisada, feita com uma caixa d’água, equipada com cobertas e brinquedos.

Caramelo era um cachorro tranquilo e dócil.

Tags:

cachorro comunitário cuidado voluntário direitos dos animais envenenamento de animais investigação policial Violência Animal

