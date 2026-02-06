Carnaval da Bahia conta com investimento de R$ 110 milhões em 150 municípios

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação SSP

O Carnaval da Bahia contará com uma estratégia especial de segurança em 150 municípios, com um investimento de R$ 110 milhões. O anúncio do esquema aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6, durante coletiva da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o detalhamento da Operação Carnaval 2026, em Salvador.

No total, 37 mil agentes, entre policiais, peritos e bombeiros, irão atuar em diversos circuitos da folia espalhados pelo estado. Na capital, serão 22,5 mil, no interior 12 mil, e na Região Metropolitana de Salvador 2,4 mil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante todo o perído, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP, estrutura de monitoramento em tempo real, estará ativo com 48 órgãos participantes. Além disso, o Disque Denúncia (181) funcionará 24h.

O Centro Integrado de Inteligência da SSP (CIISP) trabalhará integrado ao CICC e atuará com agentes de campo.

Portais de abordagem e videomonitoramento

Ao todo, serão montados 53 portais de abordagem nos acessos aos circuitos e 1.892 estruturas contratadas, divididas da seguinte forma:

1.128 em Salvador;

82 na RMS;

682 nos municípios do interior.

Haverá ainda 530 postos elevados de observação e 4.941 câmeras empregadas na operação, sendo 1.346 delas de reconhecimento facial, cujo a distribuição será:

2.347 em Salvador;

534 na RMS;

2.060 nos municípios do interior.

Em mais um ano, a segurança contará com o reforço do videomonitoramento inteligente, que disponibilizará dos seguintes recursos:

Contagem de público;

Monitoramento dos circuitos e seus entornos;

7.089 rádios LTE, dispositivos de comunicação móvel de última geração, baseados na tecnologia 4G LTE;

Plataformas de observação elevada, localizadas no Pelourinho, Itapuã, Periperi e Paripe;

Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M) em Cajazeiras e no município de Porto Seguro;

66 drones

Prevenção à violência

Durante os festejos, a Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev) atuará com dois postos integrados com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sjdh) e Defensoria Pública.

Haverá atendimento ao público interno e externo e atuação do projeto "Prevenir é Agir - Venha na Paz" [Guardiães].

A ouvidoria do órgão também estará disponível através da pesquisa de satisfação com equipes da Ouvidoria Itinerante, atuação de 47 servidores e presença nos circuitos Dodô, Osmar, Batatinha e carnavais de bairros. Tudo funcionará de forma integrada com as forças da SSP.