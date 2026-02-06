Boca do Rio ou CAB? Lincoln Senna opina sobre novo circuito do Carnaval

Lincoln comentou discussões e deu a sua opinião sobre o assunto - Foto: Divulgação

As discussões sobre a possibilidade de um novo circuito para o Carnaval de Salvador estão se intensificando cada vez mais. A possibilidade de expandir a festa para o bairro da Boca do Rio já vem sendo debatida há algum tempo. Mais recentemente, surgiram boatos sobre o Centro Administrativo da Bahia (CAB) ser uma opção também — o que foi negado pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Além de autoridades, artistas também estão se posicionando sobre o assunto. O vocalista da banda Parangolé, Lincoln Senna, afirmou ao Portal A TARDE que, caso a festa precise ser reformulada, que seja para melhor.

“O que eu torço é para que o Carnaval seja imortal. Eu acho que é o nosso principal ativo, por mais que nós tenhamos outras riquezas culturais, o Carnaval é o nosso principal ativo e atrai gente do mundo inteiro”, iniciou.

“Se a gestão pública, seja Governo do Estado ou Prefeitura de Salvador, perceber que esse Carnaval, para ser longevo e eterno, precise estar se reformulando para novos locais da cidade, eu torço para que encontrem o melhor lugar possível, para entregar conforto e sobretudo segurança para o folião, seja daqui de Salvador ou de fora da Bahia, de Marte, de Júpiter”, brincou o artista.

Lincoln pontuou que, apesar de não saber se vai ser no CAB ou na Boca do Rio, espera que o “Carnaval se mantenha eterno”. “E eu torço para que encontrem o melhor lugar e eu vou estar com a minha roupa, o microfone e pronto para descer a madeira, seja onde for”, acrescentou.

[O Carnaval de Salvador] é internacional. Se bater um papo com o extraterrestre, é interplanetário. O que eu fico torcendo é para que o Carnaval tenha longevidade. Lincoln Senna - cantor

Carnaval no CAB?

O presidente Saltur, Isaac Edington, descartou que haja discussões sobre a criação de um novo circuito do Carnaval de Salvador no CAB. Questionado pelo Portal A TARDE sobre os rumores, Edington afirmou que a Prefeitura de Salvador nunca cogitou ampliar a festa para a região.

“Não está em discussão a ampliação do circuito neste momento. A gente sempre fala em ampliação, e não em mudança de circuito. No entanto, a ideia de levar o Carnaval para o CAB nunca esteve nos nossos planos, por uma série de características”, explicou.

Segundo ele, uma das áreas já avaliadas para eventual expansão da folia foi a nova orla da capital, mas as discussões não avançaram por falta de consenso. “Se for melhor para o Carnaval ampliar para outro ponto da cidade e houver o reconhecimento de que esse novo espaço seja a nova orla de Salvador, que está em pleno desenvolvimento, isso pode acontecer. Mas essa discussão fica para depois”, afirmou.

O debate sobre a ampliação e criação de novos circuitos voltou à tona diante da superlotação e do crescimento da festa, que têm tornado trajetos tradicionais, como Barra-Ondina e Campo Grande, insuficientes para o atual volume de foliões.