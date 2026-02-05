Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Carnaval de Salvador pode influenciar a economia global; entenda

Festa popular movimenta setores como turismo, cultura e serviços

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/02/2026 - 18:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador -

Uma das maiores festas populares do Brasil, o Carnaval exerce papel na economia nacional, movimentando setores como turismo, cultura e serviços. Para discutir de que forma a folia pode se tornar uma referência global, o Ministério da Cultura (MinC) recebe em Salvador, no dia 13 de fevereiro, a economista Mariana Mazzucato, que abordará a cultura como eixo estratégico.

Além da capital baiana, a iniciativa passará por Rio de Janeiro e Brasília. Segundo Mazzucato, as métricas tradicionais, como o Produto Interno Bruto (PIB), têm dificuldade em captar o valor real de áreas como as artes e a cultura, por se concentrarem apenas em transações de mercado.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O Carnaval oferece um poderoso estudo de caso: ele demonstra como grandes manifestações culturais geram valor nas dimensões econômica, social e territorial, um valor que não pode ser capturado por métricas tradicionais”, afirma a economista.

Leia Também:

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval
Do Natal ao Carnaval: a ambulante que faz do 'corre' sua maior alegria
Salvador terá operação especial de transporte no Furdunço e Fuzuê

De acordo com a pesquisadora, o estudo busca deslocar o debate dos chamados “setores criativos” isolados para uma economia em que a cultura é condição prévia para a transformação econômica e para a formação da sociedade.

“O Carnaval é expressão cultural, força econômica e elo social. Tratá-lo como objeto de pesquisa estruturante é reconhecer a cultura como política pública essencial”, destaca a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O Carnaval como referência

A festa, que mobiliza a economia de diversos setores, é vista pelo público internacional como um sistema social e econômico de produção que opera durante todo o ano. Entre os aspectos simbólicos e estruturais que impulsionam essa dinâmica, destacam-se:

  • Complexidade: o Carnaval mobiliza cadeias produtivas, gera trabalho e promove a formação de competências, além de articular saberes tradicionais e contemporâneos;
  • Impacto econômico: Segundo dados da Prefeitura de Salvador, a capital recebeu 3,5 milhões de turistas e movimentou quase R$ 2 bilhões;
  • Estudo de caso: o evento é utilizado como exemplo para demonstrar como manifestações culturais geram valor econômico, social, territorial e urbano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carnaval de Salvador
Play

Péricles no Carnaval? Entenda a confusão que viralizou nas redes

Carnaval de Salvador
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Carnaval de Salvador
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Carnaval de Salvador
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

x