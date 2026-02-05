FAMOSOS
Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval
Cantora foi celebrada por Ivete Sangalo durante folia no Rio de Janeiro
Siga o A TARDE no Google
A cantora Preta Gil segue recebendo inúmeras homenagens no Carnaval de 2026. Entre elas, Aretuza Lovi e Gominho celebram a artista no hit “3 Nós”, faixa do projeto CarnArê 2026, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 5.
Gominho falou sobre o significado da canção, que exalta a amizade. “Fiquei muito emocionado e chorei, porque a canção fala profundamente sobre amizade e laços eternos, e a gente sabe o que viveu com a Preta. Não teve jeito. Eu ouvi e chorei de emoção”, declarou.
A música que homenageia Preta Gil é inspirada em um dos símbolos mais emblemáticos da Bahia: a fita do Senhor do Bonfim, que carrega três nós representando promessas e desejos.
Leia Também:
A trajetória da cantora também é lembrada a partir de referências ao Bloco da Preta, destacando seus figurinos marcantes e a energia contagiante da artista à frente dos trios elétricos.
Além dessa homenagem, Preta Gil também foi celebrada por Ivete Sangalo, em um tributo realizado no Rio de Janeiro, que emocionou o público e repercutiu entre os brasileiros durante a temporada carnavalesca.
Ouça a música:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes