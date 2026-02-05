Menu
CARNAVAL
FAMOSOS

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Cantora foi celebrada por Ivete Sangalo durante folia no Rio de Janeiro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/02/2026 - 16:39 h

Preta Gil morreu em 2025
Preta Gil morreu em 2025 -

A cantora Preta Gil segue recebendo inúmeras homenagens no Carnaval de 2026. Entre elas, Aretuza Lovi e Gominho celebram a artista no hit “3 Nós”, faixa do projeto CarnArê 2026, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 5.

Gominho falou sobre o significado da canção, que exalta a amizade. “Fiquei muito emocionado e chorei, porque a canção fala profundamente sobre amizade e laços eternos, e a gente sabe o que viveu com a Preta. Não teve jeito. Eu ouvi e chorei de emoção”, declarou.

A música que homenageia Preta Gil é inspirada em um dos símbolos mais emblemáticos da Bahia: a fita do Senhor do Bonfim, que carrega três nós representando promessas e desejos.

A trajetória da cantora também é lembrada a partir de referências ao Bloco da Preta, destacando seus figurinos marcantes e a energia contagiante da artista à frente dos trios elétricos.

Além dessa homenagem, Preta Gil também foi celebrada por Ivete Sangalo, em um tributo realizado no Rio de Janeiro, que emocionou o público e repercutiu entre os brasileiros durante a temporada carnavalesca.

Ouça a música:

