Salvador terá operação especial de transporte no Furdunço e Fuzuê

Quem vai curtir o Furdunço e o Fuzuê, eventos que dão a largada no pré-Carnaval da capital baiana, contará com um esquema especial de mobilidade preparado pela Prefeitura. A operação, coordenada pela Secretaria de Mobilidade (Semob), reúne ampliação da oferta de ônibus, atuação direta de equipes de fiscalização e pontos específicos para o transporte individual regulamentado.

No sábado do Furdunço, a estratégia prevê a utilização de 70 ônibus da frota reguladora. Os veículos ficam posicionados em locais estratégicos, Lapa, Águas Claras, Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga, e podem ser acionados conforme a demanda. O objetivo é garantir mais viagens durante o evento e facilitar o deslocamento do público na volta para casa.

Já durante o Fuzuê, o foco da operação se concentra na Estação da Lapa. Quinze reguladores da Semob atuam no local, das 13h às 23h, organizando o embarque, orientando os passageiros e acompanhando o fluxo de usuários ao longo do dia.

Além do transporte coletivo, o planejamento também contempla alternativas individuais. Um ponto especial para táxis e mototáxis será implantado no cruzamento das ruas Afonso Celso e Miguel Burnier, nas proximidades do Banco do Brasil. O espaço funcionará de forma ordenada para embarque e desembarque, ampliando as opções de deslocamento para quem prefere esse tipo de serviço durante os festejos.