HOME > CARNAVAL
CARNAVAL

Filha de Leandro, do BBB 26, será atração do Carnaval de Salvador

Está será a segunda fez que a cantora mirim vai estar na grade de atrações

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/02/2026 - 11:24 h | Atualizada em 05/02/2026 - 11:48

Leandro do BBB 26 e sua filha, Lilica Rocha
Leandro do BBB 26 e sua filha, Lilica Rocha -

A filha do participante do BBB 26 Leandro Rocha, conhecido como Boneco, Lilica Rocha será uma das atrações confirmadas para tocar no Carnaval de Salvador. Está será a segunda participação da cantora mirim na folia soteropolitana, o fato foi confirmado nesta quarta-feira, 4, pelo Governo do Estado.

A filha do Brother foi confirmada como uma das atrações que vão participar da agenda do Pelourinho, sendo está sua segunda participação na festa.

Veja a carreira de Lilica

Lilica Rocha, filha de 11 anos de Leandro Rocha, participante do BBB 26, já é um sucesso nas redes sociais, acumulando 400 mil seguidores e diversas conquistas.

A garota, além de cantora, é multi instrumentista, e utiliza da música para representar sua autoestima e ancestralidade.

A artista mirim tem um episódio marcante com a cantora norte-americana Alicia Keys, onde Lilica postou um vídeo cantando uma música de Alicia, que viu o vídeo, e, em 2023 convidou a garota para a área VIP de seu show no Brasil.

Lilica ainda se apresentou algumas vezes na TV aberta, como em 2022, quando estava na plateia de Luciano Huck junto de seu pai e o apresentador se aproximou para conhecê-la e dar a oportunidade de se apresentar.

A cantora mirim ainda tem uma colaboração com Liniker, em sua faixa “Sabe Nada”, lançada em 2024.

Filha de participante do BBB

Lilica Rocha é filha de Leandro, conhecido como "Boneco", que está confinado na casa do Big Brother Brasil e já sobreviveu a dois paredões. Leandro afirmou que sua ida ao BBB, foi para dar uma vida melhor a sua filha.

"Quero que minha filha, que é artista como eu, não tenha que se preocupar com o valor da conta do que vai comer, que tenha um futuro melhor e não precise passar pelo que passei para exercer a sua arte", disse o pai quando entrou no reality.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, o ator Babu Santana reconheceu Leandro como o pai de Lilica e comentou que seguia a garota.

“Eu sigo a Lilica. Sol, você deve saber quem é. É uma menina pretinha, com black power e, às vezes, usa óculos. Ela toca e canta. É toda expressiva", elogiou Babu.

BBB carnaval Leandro Lilica Rocha

