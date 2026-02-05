Menu
HOME > CARNAVAL
FOLIA

Sarajane comanda bailinho gratuito no Pelourinho neste domingo

Cantora realiza o ‘Bailinho é pra você’ no Largo Tereza Batista, com convidados especiais e clima de esquenta para o Carnaval

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/02/2026 - 10:23 h

O evento tem entrada gratuita e reúne música, dança e tradição
O Pelourinho será tomado pelo clima de Carnaval neste domingo, 8, quando a cantora Sarajane realiza mais uma edição do ‘Bailinho é pra você’, a partir das 16h, no Largo Tereza Batista.

O evento tem entrada gratuita e reúne música, dança e tradição em um dos cenários mais simbólicos do Centro Histórico de Salvador.

Leia Também:

Vai ter Palco do Rock no Carnaval? Veja o que foi confirmado
Famosa bebida de Carnaval pode provocar mal súbito; entenda o risco
Bloco da Saudade comemora 40 anos com três dias de festa em Salvador

Pioneira do samba-reggae e referência na história do Axé Music, Sarajane leva ao público um repertório marcado por sucessos que atravessam gerações. Com carisma e irreverência, a artista promove um encontro festivo que celebra a identidade cultural baiana e antecipa a energia do Carnaval.

“É o 13º ano do Bailinho. Vamos realizar uma apresentação com clássicos da nossa música, reafirmando a força da música baiana e o espírito do carnaval, reunindo foliões, moradores e visitantes em um encontro de festa, memória e celebração cultural”, afirma Sarajane.

A programação conta ainda com DJ Prettinn, responsável pela abertura da festa. Durante o show, Sarajane recebe as cantoras Patricia Gomes (ex-Timbalada) e Ana Mametto como convidadas especiais.

O encerramento fica por conta do angolano DJ Fábio Lima, garantindo a animação até o fim do evento.

