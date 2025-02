Circuito da Boca do Rio depende de acordo entre segmentos; entenda

Circuito na Boca do Rio tem sido motivo de debate há meses - Foto: Igor Santos | Secom PMS

A criação de um novo circuito para o Carnaval de Salvador no bairro da Boca do Rio segue rendendo discussões. Dessa vez, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou, durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 19, que a iniciativa depende de acordo entre alguns segmentos.

“Para haver qualquer mudança de circuito, tem que ser de interesse de todas as partes envolvidas: artistas, blocos e empresários. [Eles têm que] bater nessa porta e pedir para o prefeito mudar o circuito ou implantar outro”, disse o gestor, durante o anúncio dos ajustes na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Segundo o prefeito, se não for da vontade de todos, ele seguirá a sua estratégia “que já deu certo no passado, apesar da superlotação que já tivemos no sábado, na Barra”.

“Apesar das dificuldades, nós vamos enfrentar esse ano, mesmo com falta de espaços para camarotes no circuito Barra/Ondina, que a cada ano diminui. Ano que vem vai diminuir ainda mais, devido ao novo empreendimento do Hotel Othon, como também pela perda de uma importante retroárea que tinha para o estacionamento dos trios que era o terreno [no bairro] Graça, ali ao lado da Igreja da Vitória. Cada ano vai aumentando os desafios”, lamentou.

Para a festa de 2025, Bruno Reis disse que adotou medidas em conjunto com o Conselho Municipal do Carnaval e outras Festas Populares (Comcar). “Em especial no sábado, com a redução no número de equipamentos no circuito Barra/Ondina. Ano passado foram 40 equipamentos. Já neste ano serão 26, no máximo 28. [A medida] é para ter mais espaço para o folião e facilitar a operação”, completou.

Projeto aprovado na CMS

Os vereadores de Salvador aprovaram um projeto de indicação envolvendo o Carnaval da cidade. Em uma sessão ordinária realizada em dezembro, da Câmara Municipal, a maioria concordou com a sugestão para a criação de um novo circuito oficial para a folia, na orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares. As mudanças não vão acontecer na folia momesca de 2025.

O Projeto de Indicação n° 47/2023, de autoria do vereador Antônio Carolino (DC), ainda sugere o nome do circuito para homenagear Moraes Moreira, primeiro puxador de trios da história da capital baiana.

O político espera que o Comcar e a Prefeitura de Salvador viabilizem “mais este eixo de desenvolvimento da maior festa a céu aberto do planeta que é o Carnaval da capital baiana”.

Carolino ainda ressalta que o projeto não tem o objetivo de enfraquecer os outros três circuitos principais do Carnaval de Salvador, Dodô, Batatinha e Osmar. “Muito pelo contrário! A proposta é gerar ainda mais empregos, renda e alternativas para o nosso povo e artistas", falou.

O que diz a Saltur

Ao Portal A TARDE, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, declarou que a discussão sobre a criação de um novo circuito não seguirá para o Carnaval 2025, mas que deverá ocorrer depois do período da folia.

“Nós começamos a dialogar [com conselho do Carnaval e entidades] em um determinado momento e houve aí uma fragmentação. Os próprios interessados no Carnaval, de pessoas ligadas ao Carnaval, não quiseram seguir com a ideia e falaram em não querer fazer essa mudança agora”, afirmou o presidente da Saltur.

Edington ainda explicou: “Depois do Carnaval 2025 a gente deve sentar novamente, avaliar isso e aguardar. Ampliação do Carnaval como essa não acontece com a canetada do prefeito. Não foi assim que aconteceu com o circuito da Barra, por exemplo. Começou aos pouquinhos e foi descendo [para a Barra]. É lógico que a cidade cresceu muito. A gente tem uma quantidade de pessoas muito maior, enfim, é bem mais complexa [a situação]”.