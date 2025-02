Saiba quem é a Rainha do Carnaval de Salvador 2025

Ao todo, 12 candidatas se inscreveram para a disputa - Foto: Reprodução | Instagram @cry.ss

Carnaval, época de folia, brilho, reencontros e, claro, escolher as musas que vão representar a alegria da capital baiana. Na noite de terça-feira, 18, Crislayne Souza, de 27 anos, foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2025, em um concurso disputado no Fiesta Bahia Hotel, localizado no Itaigara. A jovem superou outras 11 candidatas e garantiu seu lugar de destaque na festa mais famosa do Brasil.

Influenciadora digital com mais de 40 mil seguidores no Instagram, Crislayne é natural de Ipirá e compartilha conteúdo de lifestyle com seus fãs. Ela já havia sido eleita Miss Ipirá CBN e agora soma mais esse título, que é a consagração de sua trajetória.

Ao todo, 12 candidatas se inscreveram para a disputa, que teve como tema ‘Baianidade’. Além da jovem, também foram eleitas princesas da festa: Wlady Lacerda, de Feira de Santana, e Mariane França, moradora do bairro de Cajazeiras, Salvador.

O concurso foi marcado por um desfile, no qual as candidatas foram avaliadas por critérios como carisma, beleza e desenvoltura. Elas receberam notas de 1 a 5, com ênfase na empatia com o público e a graciosidade.

No ano passado, quem levou o título de Rainha da Folia foi a feirense Naira Cruz, acompanhada de Daiane Gomes como 1ª Princesa e Inara Carneiro, a 2ª Princesa.