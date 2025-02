Fim de uma era! Carla Perez anuncia fim de bloco infantil no Carnaval

Carla Perez falou sobre fim do bloco - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Carla Perez pegou os seus seguidores do Instagram de surpresa e anunciou que puxará o Algodão Doce mais uma vez no Carnaval de Salvador neste ano. No entanto, a famosa ressaltou que já entrará em clima de despedida e que vai deixar o bloco em 2026. Ela disse que precisa fazer uma "passagem de bastão" para outra geração.

Em vídeo, divulgado no seu perfil, a ex-dançarina declarou que "a vida é feita de ciclos e estamos planejados para encerrar mais um lindo ciclo na minha história neste carnaval". Ela ainda convocou todo seu público para comemorar com ela os 30 anos de carreira e a despedida do trio elétrico.

"O Algodão Doce sempre terá um lugar especial no meu coração, tenho certeza que no de vocês também", comentou a esposa de Xanddy, que ainda detalhou um pouco da história do bloco, que, segundo ela, foi criado com o intuito de ajudar crianças com deficiência e instituições filantrópicas.

Carla Perez, então, seguiu: "Minha despedida do Algodão Doce no Cmpo Grande, neste carnaval de 2025, estava organizada e planejada com a minha equipe. E durante esse pouco tempo na minha decisão, eu tenho podido ouvir algumas pessoas que estão ao meu redor e ouvindo tanta gente numa conversa com pessoas que me amam e que me conhecem bem, até melhor que eu mesma".

"Decidi que este ano vamos comemorar os 30 anos da minha carreira juntinhos, lembrando que eu tenho uma história com um infantil incrível. [...] Uma história linda, mas tem uma hora que é necessário passar o bastão, né gente? Passar o bastão para uma nova geração que está aí. Inclusive tem uma galera massa que se comunica através da internet", ressaltou.

Segundo ela, a despedida "derá oficialmente no carnaval de 2026". "Em 2026 será uma linda despedida preparada à altura que todos vocês que me acompanham desde sempre merecem. Uma despedida planejada por todos nós juntos, com muito, muito, muito amor e carinho e respeito", completou.